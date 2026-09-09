Súria urbanitza l'entorn de la nova biblioteca mentre en prepara l'equipament interior
L'Ajuntament ja treballa en les obres de la futura plaça que donarà accés al complex, i ha signat el contracte per moblar-lo i traslladar-hi el fons al novembre. La inauguració es preveu per a final d'any
L'Ajuntament de Súria ha iniciat aquest setembre les obres de condicionament la plaça exterior on hi haurà l'accés principal a la futura Biblioteca-Centre Cultural que ha construït a l'espai que ocupava l'antic cinema Califòrnia. Aquests treballs, que també inclouen la urbanització del tram de vorera que transcorre pel lateral de l'edifici, al carrer Pius Macià, marquen la recta final de cara a l'entrada en servei de l'equipament, prevista per a final d'any. També està en marxa el procés per instal·lar el mobiliari i per fer el trasllat de tot el fons que hi havia a l'antiga biblioteca, entre els mesos d'octubre i novembre. Després d'això, només quedarà pendent l'adequació de l'aparcament, de 67 places, que s'habilitarà al Pla de les Hortes, un espai inferior a tocar de l'edifici, que ja té projecte i s'espera poder-hi començar a treballar abans d'acabar l'any, segons que ha explicat l'alcalde, Albert Coberó.
Ara, els treballs a l'exterior se centren bàsicament en la nova plaça, que tindrà una superfície aproximada de 735 metres quadrats. A més de donar accés a la nova biblioteca i al futur estacionament del Pla de les Hortes, el seu disseny vol remarcar els valors del nou equipament com a lloc de trobada i de relació social. L'obra té un pressupost de licitació de 239.977 euros finançats en un 75 % pel Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC), i un termini d'execució de tres mesos. Pel que fa a la vorera, ara s'actua en el tram comprès entre la futura plaça el carrer Lluís Millet, si bé és només una primera fase d'uns treballs que han de continuar en direcció al carrer Ignasi Abadal i al carrer González Solesio, i que consisteixen en una ampliació de la vorera a més de refer totes les xarxes de serveis. En aquest cas, el termini d’execució de l’obra en aquest primer tram serà d’unes deu setmanes, amb un pressupost de licitació de 162.664 euros, finançades en un 49,6 % per la Generalitat, a través del PUOSC.
El mobiliari, adjudicat
Mentrestant, l'Ajuntament ha anat avançant en el procés per equipar l'interior de la futura biblioteca. De moment, ja s'ha adjudicat i s'ha signat el contacte amb l'empresa que ha d'instal·lar el mobiliari, i també s'està enllestint la implantació de xips del fons bibliogràfic de la biblioteca vella i la seva col·locació en caixes per al trasllat al nou emplaçament.
De fet, l'antiga biblioteca situada als baixos d'un local llogat del carrer Tarragona ja va tancar portes el juliol passat per poder iniciar les tasques de preparació del material per al seu trasllat, de manera que el servei d'atenció al públic ja no es reprendrà fins a la inauguració de la nova biblioteca, mentre que les activitats de clubs de lectura es fan en espais provisionals.
L'Ajuntament té la intenció de realitzar aquestes tasques de trasllat a mitjans de tardor, i aleshores concretarà la data d'inauguració de les instal·lacions, prevista durant el mes de desembre. Quedarà pendent acabar les obres del pàrquing, que no entraria en servei fins a començament d'any.
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