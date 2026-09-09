El surienc Miquel Esquius es jubila i per primer cop una dona dirigirà els Mossos d'Esquadra
Esquius deixa de ser comissari en cap dels Mossos després de quatre dècades de servei, i l'acte de la Diada d'aquest divendres serà la seva darrera presència pública
Miquel Esquius, nascut a Súria el 1963, es jubila i deixa de ser el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra. L'anunci d'aquest relleu ha coincidit amb la notícia de la dimissió del director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, precisament en el dia que s'anaven a anunciar els canvis que provocaria en el cos el retir d'Esquius. En substitució d'Esquius, la consellera Parlon situarà per primera vegada una dona al capdavant dels Mossos d'Esquadra: Sílvia Catà, fins ara comissària de la Regió Policial de Girona.
Miquel Esquius no deixarà el càrrec amb efecte immediat, sinó que "el darrer acte simbòlic que farà serà l'homenatge institucional de la Diada, aquest divendres", segons ha dit la consellera d'Interior Núria Parlon en la compareixença per a explicar els canvis a la cúpula de Mossos. Per a Parlon, "ens hagués agradat que Esquius seguís, perquè estàvem molt contents amb ell. Deixa el llistó molt alt, però és una decisió seva".
Parlon no ha volgut entrar en els canvis que aquesta remodelació de la cúpula pugui provocar en les diferents comissaries a Catalunya. En aquest sentit, el propi Esquius ha demanat a la consellera "la convocatòria de la plaça de comissaris".
Miquel Esquius i Miquel, surienc, és diplomat en ciències religioses i té un postgrau de gestió de la mobilitat. Va ingressar a la policia catalana com a vigilant del Palau de la Generalitat, el 1986, en la segona promoció del cos en democràcia i la primera de la unitat de trànsit. Va dirigir l'àrea de trànsit de Girona fins a l'any 2000, després la de la Catalunya Central fins al 2002 i en acabat va saltar a la prefectura del cos com a sotscap de la comissaria territorial fins al 2004 i més tard com a cap de la comissaria superior de coordinació territorial.
El juliol del 2018, amb el nou Govern del president Quim Torra, i ja derogada l'aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol, va ser designat comissari en cap del cos, en substitució de Ferran López, que havia liderat els Mossos durant aquell període d'intervenció estatal. El juny del 2019 va ser substituït per Eduard Sallent i ell va encarregar-se de la regió policial del Pirineu. L'agost del 2024, quan Parlon va assumir la conselleria d’Interior, el va designar, per segon cop, cap del cos en substitució del mateix Sallent, que també era, per segon cop, màxim comandament de la policia catalana.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït aquest dimecres "la feina, el compromís i la dedicació" de Josep Lluís Trapero, fins ara director general de la policia, i Miquel Esquius, fins ara comissari en cap dels Mossos d'Esquadra. En una piulada, els ha agraït "haver estat al servei de Catalunya" per tal de tenir un "país més segur i una ciutadania més protegida". En la piulada, Illa afegeix una fotografia d'ell amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i els dos substituts de Trapero, el comissari Ferran López, i d'Esquius, la comissària Sílvia Catà, a qui els ha recordat que "entomen un gran repte" i els ha desitjat "molts encerts en aquesta nova etapa i, sobretot, bon servei al país".
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