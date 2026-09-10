La Catalunya central guanya 9 línies educatives mentre alguns centres denuncien massificació a les aules
L’increment correspon a una línia d’I3 i vuit de 1r d’ESO, però diversos centres assenyalen que la reducció de grups manté les aules al límit de les ràtios
La Catalunya central ha guanyat, aquest curs 2026-2027, una línia d’I3 i vuit de 1r d’ESO, de manera que passa a tenir 129 grups d’I3 i 137 de 1r d’ESO. En aquests cursos s’hi han registrat 2.939 matrícules a I3 i 4.747 a 1r d’ESO. Pel que fa al batxillerat, 2.383 alumnes cursen 1r de batxillerat, als quals se sumen 185 estudiants de la modalitat artística, que s’imparteix en pocs centres de la regió. Aquestes dades corresponen als centres públics i concertats. Si es té en compte l’alumnat de tots els nivells educatius, inclosa la formació professional, i s’hi afegeixen els estudiants dels centres privats, la Catalunya central supera els 74.000 alumnes.
El Bages és la comarca dels Serveis Territorials de la Catalunya Central que concentra més alumnat en els inicis de cicle, amb 4.406 estudiants: 1.217 a I3, 2.072 a 1r d’ESO i 1.117 a 1r de batxillerat. Osona se situa a continuació, amb 4.103 alumnes: 1.186 a I3, 1.907 a 1r d’ESO i 1.010 a 1r de batxillerat.
Al Berguedà hi ha 227 alumnes matriculats a I3, 400 a 1r d’ESO i 265 a 1r de batxillerat, que sumen 892 estudiants. El Solsonès presenta unes xifres més reduïdes, amb 361 alumnes: 115 a I3, 164 a 1r d’ESO i 82 a 1r de batxillerat.
Entre les comarques amb menys alumnat en aquests cursos hi ha el Moianès, amb 223 estudiants: 107 a I3, 79 a 1r d’ESO i 37 a 1r de batxillerat. En el cas de l’Anoia, les dades corresponen únicament als municipis de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana. En aquests municipis hi ha 139 alumnes matriculats en els cursos d’inici de cicle: 47 a I3, 66 a 1r d’ESO i 26 a 1r de batxillerat. Tanca la llista el Lluçanès, amb 130 estudiants: 40 a I3, 59 a 1r d’ESO i 31 a 1r de batxillerat.
Del conjunt de matrícules corresponents als cursos esmentats a la regió central, el 25,3% correspon a centres concertats, mentre que el 74,7% restant correspon a centres públics.
Novetats en cicles formatius
Pel que fa als cicles formatius, aquest curs s’han implantat diversos ensenyaments nous. Entre aquests hi ha el grau de Perruqueria i Estètica, a l’Institut Moianès, i el de Documentació i Administració Sanitàries, a l’Institut Guillem Catà de Manresa, on també s’ha ampliat el nombre de grups del grau de Cures Auxiliars d’Infermeria.
Fora de l’àmbit de cobertura de Regió7, a l’Institut de Vic s’ha començat a oferir el cicle d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència. També s’han incorporat el de Condicionament Físic, a l’Institut Pere Barnils de Centelles, i el de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal, a l’Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter.
En sentit contrari, s’ha eliminat el cicle de Caracterització i Maquillatge Professional i s’han reduït grups del de Farmàcia i Parafarmàcia, tots dos a l’Institut Guillem Catà. També s’ha suprimit el grau de Robòtica Col·laborativa a l’Institut de Vic, on, alhora, s’han reduït grups del cicle d’Emergències Sanitàries.
Malestar tot i l’increment de grups
Malgrat l’increment global del nombre de grups a la Catalunya central, especialment en els inicis de cicle, alguns centres han reduït línies, una situació que ha generat malestar entre les famílies i els equips docents. És el cas, entre d’altres, de l’escola Patrocini de Cardona, l’escola Josep Orriols i Roca de Moià, l’Institut Moianès i l’Institut Guillem Catà de Manresa.
Consultada per aquest diari, l’Assemblea Docent del Bages lamenta que "s’han tancat línies i, en comptes de reduir les ràtios, s’han mantingut les d’abans". Àlex Caralps, membre de l’organització i professor d’institut, explica que es troben amb cursos amb "més de trenta alumnes per classe", una situació que, segons assegura, provoca que "es massifiquin els centres". "El Pius era un institut de tres línies per curs i ara és de cinc", afirma.
Moltes línies de diversos centres es troben al límit de la ràtio, però des de l’Assemblea denuncien que el Departament, oficialment, no amplia els grups tret que se superi aquest límit. Això fa que, en moltes ocasions, els centres hagin de desdoblar internament alguns grups, destinant-hi hores de codocència i altres recursos per poder reduir-ne la mida. "Les direccions dels centres han de buscar maneres creatives per resoldre el problema", assenyala Caralps.
Aquesta situació també genera problemes d’espai, ja que molts instituts tenen ara més alumnes dels que es preveien quan es van construir. Tant pels grups autoritzats pel Departament com pels desdoblaments que els centres fan internament, "falten aules on portar els grups". Sovint, això obliga a recórrer a espais especialitzats, com les aules de música o els laboratoris, que, d’aquesta manera, es poden utilitzar durant menys hores per a la seva funció habitual.
La massificació també afecta els patis. Caralps explica que, en alguns centres, s’estan intentant modificar els horaris perquè els diferents cursos tinguin l’estona d’esbarjo en moments diferents i evitar així la saturació dels espais. "Tenim uns patis petits i, en molts casos, s’han anat omplint de barracons", lamenta. En aquest sentit, assegura que Manresa és "una de les ciutats amb més barracons de Catalunya. Més que Barcelona".
Per aquest motiu, l’Assemblea considera que a Manresa "falten un institut i una escola" que permetin alleugerir les ràtios d’alumnes sense comprometre l’estabilitat dels centres. "La baixada de ràtios és la reivindicació més cara que tenim, perquè cal inversió, més professors i més aules", assenyala Caralps, que reclama un full de ruta clar: "Fins ara, s’està fent a pedaços".
Repartir els recursos disponibles
Fonts dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament d’Educació i Formació Professional han declarat a Regió7 que l’objectiu a l’hora de planificar el curs escolar és repartir els recursos existents de la manera més equitativa possible. En aquest sentit, expliquen que l’organització comença un any abans i que el primer pas és demanar les dades del padró de cada municipi per conèixer el nombre d’alumnes que comencen cicle i "garantir que tothom tingui una plaça escolar al seu municipi".
En la majoria de les localitats, les taules locals de planificació són els espais on s’enllesteix i s’acorda la configuració dels grups a partir de les dades de preinscripció. És amb la matriculació final quan es poden obtenir les dades definitives. També es reserven determinades places per a alumnes amb necessitats especials, una xifra que varia en funció del context i de diversos condicionants.
Pel que fa a les ràtios, des del Departament detallen que la llei permet fer un augment del 10% en determinades situacions que impliquen l’atenció de necessitats immediates d’escolarització derivades de la incorporació tardana. No és, en cap cas, una autorització genèrica per omplir els grups per sobre de la ràtio.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Els Mossos detenen dos menors més presumptament relacionats amb la mort violenta de Carles Vilajosana
- El Govern restringeix la mobilitat dimecres i suspèn les classes a cinc comarques per la previsió de pluges intenses
- Les havaneres no tindran enguany la tradicional trobada al parc de l'Agulla
- Salma Kriouar, la nova pubilla de la capital del Bages: «Estic orgullosa de poder representar Manresa»
- La tornada a l'escola, en directe: segueix la vaga de professors i les incidències
- Denuncien dues persones per incomplir la normativa de caça al Bages