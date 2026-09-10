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El Corre de bou es manté com un puntal de la Festa Major de Cardona amb nou sessions programades

La tradició taurina tornarà a omplir els carrers i la plaça de Cardona durant la Festa Major, amb tres Corre de bou, desencaixonades, nits de vaquetes, activitats infantils i el Festival còmic taurí

Un retallador durant el Corre de Bou de Cardona, en una imatge d’arxiu

Un retallador durant el Corre de Bou de Cardona, en una imatge d’arxiu / Oscar Bayona

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Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Cardona

Els bous són uns dels grans puntals de la Festa Major de Cardona, una tradició vinculada a les celebracions del Patrocini des del segle XVII i que encara avui dia continua causant furor entre bona part dels cardonins i cardonines.

La primera aparició dels braus serà, com és habitual, pel Corre de bou pels carrers (‘encierro’) d’aquest dissabte 12 de setembre, després de la Nit de l’Empalme. Després del ‘txupinasso’, que s’enfilarà al cel a les 8 h del matí, els animals recorreran a tota velocitat els principals carrers del nucli antic cardoní fins a arribar a la plaça.

A les 7 h de la tarda del mateix dissabte es farà el primer Corre de bou tradicional, amb la típica cargolera i les exhibicions de toreig. L’endemà, diumenge, es farà una segona sessió, tot i que en aquest cas començarà a les 5.30 h de la tarda.

El dilluns 14 tornarà a haver-hi sessió doble, ja que hi haurà un altre Corre de bou pels carrers a les 8 h del matí i a la tarda, també a les 5.30 h, se celebrarà el darrer Corre de bou tradicional. Aquest, però, serà diferent, perquè les penyes taurines El Calaixó, Les Barreres, La Corneta i Penya Palillo faran les seves desencaixonades, que portaran a la plaça de Cardona bous d’encara majors dimensions.

Com és tradició, totes les cites comptaran amb l’acompanyament de la Banda de Música de Cardona.

Els actes taurins no acabaran aquí, ja que les nits del dijous 17 al dissabte 19 hi haurà Corre de bou popular amb vaquetes.

La darrera cita serà el Festival còmic taurí del diumenge 20, a benefici de la residència Sant Jaume de Cardona. Diferents colles prepararan números amb disfresses i tota mena d’attrezzo per fer esclatar de riure als assistents de la plaça. Per descomptat, tots els números inclouran la participació d’una vaqueta.

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Els més petits també podran participar de primera mà en els actes taurins amb els Corre de bou infantils, que es fan amb animals simulats.

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