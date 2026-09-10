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La Diputació retirarà amiant de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

L'ens provincial licita la retirada dels materials en tres equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals

El conjunt arquitectònic del Marquet de les Roques, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

El conjunt arquitectònic del Marquet de les Roques, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac / Diputació de Barcelona

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Regió7

Manresa

La Diputació de Barcelona ha tret a licitació les obres de retirada de materials amb amiant en tres equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals, entre els quals s'inclou el conjunt arquitectònic del Marquet de les Roques, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. També s'actuarà als edificis de Can Bosc, al Parc del Montnegre i el Corredor, i els edificis Can Planes-Menjador i Magatzem de Fontmartina, al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.

L’actuació, amb un pressupost de 173.483,22 euros (IVA inclòs), permetrà millorar la seguretat, la salubritat i la sostenibilitat d’aquests equipaments. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 28 de setembre de 2026 a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Les obres s’han dividit en tres lots independents. El primer correspon al desamiantatge del Marquet de les Roques, amb un pressupost de 59.562,01 euros; el segon afecta Can Bosc, amb 56.925,61 euros, i el tercer es destina a Fontmartina, amb 56.995,60 euros. En tots els casos, el termini previst d’execució és de quatre mesos.

L’amiant va ser un material àmpliament utilitzat en la construcció durant bona part del segle XX per les seves propietats aïllants i la seva resistència. Amb el pas del temps, però, es va demostrar que la inhalació de les seves fibres comporta riscos per a la salut, fet que ha impulsat programes de retirada progressiva dels edificis on encara és present.

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Aquesta actuació s’emmarca en les tasques de manteniment i millora que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals duu a terme als equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals amb l’objectiu de garantir instal·lacions segures i adequades per als seus usos actuals.

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