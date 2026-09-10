La imatgeria cardonina protagonitza les cercaviles i els actes més tradicionals de la Festa Major
Els passacarrers dels gegants, el Ball de bastons i l’Àliga ompliran de cultura popular els carrers i places de la vila
La Festa Major també tindrà espai per a la cultura popular, en què prenen un protagonisme important els gegants de la vila, els de la penya Capote (fets a imatge de membres de l’agrupació), l’Àliga i els joves bastoners.
Aquest divendres 11 la vila viurà la primera cercavila nocturna de l’edició, en què els gegants de la penya Capote ompliran de festa els carrers del nucli antic. Un cop a la Fira de Dalt, s’arribarà a un moment àlgid quan la Banda de Música de Cardona toqui «el primer Fuentes» de la Festa Major.
L’endemà, dissabte 12, la vila viurà unes cites més tradicionals. Després de traslladar la Mare de Déu del Patrocini de la capella de la Residència Sant Jaume fins al temple parroquial, es farà el Ball de bastons i el Ball de l’Àliga. En acabar la Novena, els Bastoners tornaran a ballar dins de la parròquia. A la nit, tornarà a haver-hi una cercavila de gegants, però en aquest cas a càrrec dels Geganters i els Grallers de Cardona.
La cercavila més lluïda arribarà el diumenge 13, en què, a banda dels gegants de la vila, també hi participaran els dels barris de Planès i Bergús, de la Coromina, del barri de la Raval de Sant Joan. Tots junts faran una ballada conjunta a la plaça de bous. Com és tradició, ho faran amb l’acompanyament de la Banda de Música de Cardona.
El dilluns de Festa Major, la parròquia acollirà l’ofici solemne concelebrat en honor a la patrona, en què assistirà el Bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i hi actuarà la Coral Cardonina. En acabar, l’Àliga farà una de les seves ballades més especials, ja que ho farà dins del temple i amb l’acompanyament de la Cobla Berga Jove.
La darrera cita de la Festa Major oficial que involucri la imatgeria local es viurà el dimarts 15. Després de la missa solemne en sufragi dels difunts, l’Àliga tornarà a ballar a la plaça Mercat i, com a comiat de la festa patronal, la Mare de Déu del Patrocini serà retornada a la capella de la Residència Sant Jaume, amb l’acompanyament de la Banda de Música de Cardona, els nens i nenes del Ball de Bastons i les autoritats locals.
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