Menys línies i més alumnes per classe: el malestar als centres educatius de Cardona, Moià i Manresa
Segons denuncien, la reducció de grups obliga a assumir més alumnes per aula, amb les conseqüències que això implica
El Departament defensa que la planificació respon a les ràtios i a les necessitats de matrícula
En municipis com Cardona, Moià o Manresa, alguns centres educatius s’han trobat aquest curs amb menys grups dels que consideren necessaris per atendre l’alumnat. Una situació que ha generat malestar tant entre la comunitat educativa com entre les famílies, que consideren que aquesta reorganització pot empitjorar les condicions en què els seus fills rebran l’educació.
A Cardona, l’Escola Patrocini ha hagut de separar amb recursos propis les línies d’I3 i I4, després que el Departament d’Educació decidís fusionar-les perquè no hi havia prou alumnes. Malgrat els precs de l’escola i del consistori perquè es mantinguessin els dos cursos separats, una opció que comportava disposar d’un mestre més, el Departament es va cenyir a les ràtios establertes per la normativa. Tot i que, oficialment, els dos cursos computaran com un sol grup, l’escola ha aconseguit que, en la majoria d’assignatures, es mantinguin les dues classes separades.
L’alcaldessa del municipi, Lluïsa Aliste, explica que "tècnicament, la línia d’I3 es perd, perquè no tens prou alumnes. Llavors s’uneixen les dues línies, de forma oficial", ja que entre els dos cursos no arriben als 20 alumnes. A la pràctica, però, el canvi ha fet que hi hagi un professor més de primària que podrà assumir algunes hores d’infantil i permetrà mantenir les classes separades.
"Una classe de cinc alumnes era impossible considerar-la com a classe. Però les famílies no notaran res", afirma Aliste. "Els nens continuaran a les seves respectives classes. En alguns moments s’uniran, forma part del projecte educatiu. Ni l’escola perd un professor ni hi ha unió física".
Malgrat aquest desenllaç, a priori satisfactori, Aliste explica que la reivindicació que van plantejar a principis d’estiu no es dona per completa. "Continuem alertant que els municipis anirem perdent població i no podrem cobrir les ràtios actuals. No hi ha més nens". En aquest sentit, alerta que "no podrem arribar a les ràtios i sempre haurem d’estar pensant en concerts, pensant si obrim més o menys línies". "La natalitat és la que és i això continuarà passant", lamenta.
La situació no és nova. La reivindicació s’ha plantejat enguany, però l’any passat ja va afectar l’escola Vedruna. "Sempre estarem pendents de si falta un alumne", assegura Aliste. L’alcaldessa també lamenta la situació dels municipis de mida mitjana. "Els municipis de 4.000 o 5.000 habitants no som ni rurals ni grans ciutats. Estem en un llimb que ens fa haver de complir unes ràtios pensades per a ciutats com Manresa". "No té cap mena de sentit", conclou.
Una tercera línia amb recursos propis
A Moià, l’Institut Moianès ha hagut de fer una maniobra similar a 1r d’ESO, on aquest curs se’ls va reduir de tres a dues línies. Actualment, hi ha 59 estudiants matriculats i, tot i que oficialment hi ha "dues classes", el centre n’ha creat una tercera "amb recursos propis". La mateixa situació es dona a 4t d’ESO, on hi ha 90 alumnes distribuïts en tres grups. El centre també n’ha afegit un quart per garantir una millor atenció a l’alumnat i facilitar el desenvolupament de les classes.
La normativa fixa en 30 alumnes la ràtio màxima a secundària i, per aquest motiu, el Departament ja havia defensat que dues línies a 1r d’ESO eren les adequades. Educació també argumenta que aquesta configuració respon al compliment del Pacte contra la Segregació, que impedeix generar sobreoferta de places.
El cas de l’Escola Josep Orriols i Roca és, però, el que més indignació ha despertat a la capital del Moianès. En aquest centre, aquest curs s’ha reduït a un grup 3r de primària, que té 26 estudiants, una xifra que supera la ràtio de 25 alumnes establerta per a aquesta etapa.
Fonts del Departament parlen de "regularitzar una situació anòmala" que, segons expliquen, es va produir el curs passat a l’escola amb el desdoblament d’un grup. En aquest sentit, sostenen que el centre va mantenir durant tot el curs una matrícula de 26 alumnes a 2n de primària, una xifra que entrava dins de l’increment del 10% per a necessitats d’escolarització que preveu la normativa. Per això, el Departament defensa que el que ha passat aquest curs "no és una retallada d’una línia", que afectaria tot el centre, sinó "la reunificació d’un grup que estava desdoblat".
Tot i això, des de l’AFA mantenen la preocupació i continuen reivindicant la segona línia a 3r de primària i la tercera a 1r d’ESO. "La llei permet una sobreràtio del 10% en situacions molt excepcionals com la matrícula viva o un divorci, per exemple", destaca Martí Prats, membre de l’AFA de l’escola Josep Orriols.
És per això que les famílies no entenen ni accepten que es configuri d’entrada un grup que ja supera els 25 alumnes. Fonts de la direcció de l’escola expliquen, a més, que amb aquesta mesura han perdut una docent i que tenen la necessitat de trobar un reforç per a les assignatures de llengua i matemàtiques. "Volem dues línies a 3r", insisteix Prats, que afegeix que "ens sembla que el que ha passat és un abús i és sistemàtic". "Diuen que l’increment del 10% és una excepció, però deixa de ser-ho si es pot fer sempre", destaca.
Des del curs passat, les famílies de Moià s’han manifestat per denunciar la situació. El 21 de juliol es van reunir amb membres de la Comissió d’Educació del Parlament per exposar els fets i reclamar una solució. Junts, ERC, els Comuns i la CUP van donar suport a la petició. Arran d’aquesta intervenció, es va impulsar una Proposta de Resolució perquè el Parlament instés el Govern a rectificar.
Un grup menys de batxillerat a Manresa
La setmana passada es va fer públic que l’Institut Guillem Catà de Manresa també afronta aquest curs una línia menys, en aquest cas a 2n de batxillerat. Des d’Educació han justificat la mesura per la baixa matrícula: s’ha passat de dos grups a un de sol. Al mateix temps, però, el centre ha incorporat una línia més a 3r d’ESO, on hi ha més alumnes matriculats dels previstos, fins a arribar als 67.
Per la seva banda, l’Assemblea de Centres del Bages ha denunciat que la mesura s’ha pres sense cap comunicació prèvia i que tant la direcció com els docents se’n van assabentar dimarts 1 de setembre, quan es van reincorporar a la feina després de les vacances.
El Departament, en canvi, explica que inicialment hi havia 31 alumnes matriculats a 2n de batxillerat i que, en un primer moment, s’havia aprovat una oferta de dos grups perquè es preveia que un nombre determinat d’alumnes de 1r promocionaria a 2n. Aquest escenari, però, no s’ha produït. Segons Educació, la situació es va comunicar a l’institut el juliol i s’ha confirmat al setembre, quan finalment s’han registrat 28 alumnes matriculats a 2n de batxillerat.
L’Assemblea de Centres del Bages considera que la decisió del Departament no és coherent tenint en compte que hi ha altres instituts de Manresa que superen la ràtio recomanable d’alumnes per aula. Davant d’aquesta situació, reclama una redistribució de l’alumnat a la ciutat i a la comarca que permeti garantir la continuïtat de la línia de 2n de batxillerat a l’Institut Guillem Catà.
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