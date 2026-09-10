Miki Núñez serà cap de cartell d’una Festa Major de Cardona amb música per a tots els públics
El cantant Miki Núñez actuarà enguany com a cap de cartell d’una Festa Major de Cardona que comptarà amb propostes musicals per a tots els públics. A la Nit de l’Empalme, el divendres 11, l’acompanyaran Big Mouthers i un grup tribut a La Raíz. També hi haurà les sessions de Dj de We Love Music-On. Seguint amb els concerts nocturs, la nit del segon Empalme, el diumenge 13, tocaran la Banda Biruji i la Dj Laia Motos.
La festa també comptarà amb tres sessions de Ball de Festa Major, de dissabte a dilluns. Actuaran l’Anònima Orquestra, Marc Anglarill i l’orquestra Xarop de Nit, respectivament. El dimarts 15, a més, hi haurà un concert d’havaneres a càrrec d’Americanus. Per descomptat, la festa també tindrà espai per a les sardanes, amb l’acompanyament de la Cobla Berga Jove, la Cobla Catània i la Cobla Lluïsos.
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