Sant Vicenç celebra aquest divendres el correfoc que va haver de suspendre per l'onada de calor
A 2/4 de 9 del vespre es farà la sessió infantil, i a 2/4 d'11 la sessió adulta, que canvia de recorregut
Sant Vicenç de Castellet celebrarà aquest divendres al vespre les sessions del correfoc que s'haurien d'haver fet a començament d'estiu en el marc de la Festa Major però que va haver de suspendre en dues ocasions degut als forts episodis de calor i el risc extrem d'incendi, fins al punt que se'n va declarar un al municipi.
Dos mesos després tindran lloc els dos esdeveniments quan només fa uns dies que s'han normalitzat les temperatures, si bé ja no hi ha tant risc d'incendi i l'autorització de l'ús de pirotècnia torna a estar en vigor. Així doncs, el correfoc infantil començarà a 2/4 de 9 del vespre, i a 2/4 d'11 arrencarà el correfoc adult. Començaran i acabaran a la plaça Onze de Setembre, amb canvis de recorregut en el correfoc adult degut les obres que es fan en alguns carrers. L'itinerari serà pels carrers Gran, Mestre Aubert, plaça de l'Ajuntament, Sant Josep, Primer de Maig, passeig Francesc Macià, Mestre Massana, i carrer Gran.
- Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona
- No sento pressió per ser el nebot del Nandu Jubany; la pressió me la poso jo mateix
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
- Un temporal molt irregular deixa més de 50 litres a punts del Berguedà i del Ripollès
- Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors detinguts per l'apunyalament mortal de Manresa