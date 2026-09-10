Sant Vicenç comptarà amb un nou servei de bus urbà a partir de dilluns
El nou servei, operat per Sagalés, funcionarà durant els matins, tindrà vint parades pel municipi i s’integrarà a la xarxa de transport públic de la Generalitat
Sant Vicenç de Castellet estrenarà, el pròxim dilluns 14 de setembre, l’esperat servei de bus urbà que recorrerà el nucli urbà, unint-lo també amb els nuclis de la Balconada i la Farinera. El servei funcionarà els matins de dilluns a divendres feiners de les set del matí a dos quarts de tres del migdia, a excepció de l’agost, i tindrà un recorregut circular de vint parades.
El servei serà prestat per l’empresa Sagalés a través d’un vehicle híbrid silenciós amb capacitat per a vint places i adaptat a les persones amb mobilitat reduïda.
L’Ajuntament de Sant Vicenç assumirà la totalitat del cost, de gairebé 100.000 euros anuals. La iniciativa és fruit d’un conveni entre el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona i l’empresa Sagalés.
El servei operarà a través de la línia 770 i quedarà integrat a la xarxa de transport públic de la Generalitat de Catalunya. Es podran fer servir, doncs, tots els bitllets integrats que funcionen actualment, o bé amb els títols propis de Sagalés.
L’alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, ha assenyalat que «la posada en marxa d’un servei de bus urbà dona resposta a una demanda històrica i era un dels compromisos principals de l’actual equip de Govern per al mandat actual que assolim amb il·lusió i amb el convenciment que serà una eina que millorarà notablement la mobilitat a Sant Vicenç de Castellet». Mauriz ha afegit que el servei serà de gran utilitat per facilitar l’accés als serveis del municipi per part dels veïns i veïnes que viuen més allunyats del centre. El consistori «és sensible a la població major de 65 anys de Sant Vicenç de Castellet, que suposa el 25% dels veïns i veïnes, i dona resposta, especialment, a les seves necessitats a través del nou autobús urbà».
La regidora de Mobilitat, Isabel Molina, ha destacat «una fita assolida gràcies a l’esforç de tothom i a les nombroses gestions fetes des de l’Ajuntament aquests darrers anys amb contactes amb diferents administracions públiques per veure casos d’èxit, amb múltiples reunions amb els veïns i veïnes per detectar les necessitats reals i amb l’operadora Sagalés, que es farà càrrec del servei».
Línia circular de vint parades
L’autobús sortirà cada 45 minuts des de la Farinera i s’aturarà a dinou parades més abans de tornar a la Farinera: Plaça del Pi, Zona esportiva, Escoles Velles, Secretari Canal, Església, Lluís Companys, Salvador Espriu, Pujada del Ciment, Roques Altes, Via Augusta, Llibertat, Doctor Trias, Ca la Iaia-Bonavista, Eduardo Peña – Estació, Eduardo Peña – Institut Castellet, La Bòbila, Narcís Monturiol, Colom i Sant Joan de Dalt.
En tres parades -la Farinera, plaça del Pi i INS Castellet- es podrà enllaçar amb les línies de bus interurbà que circulen pel municipi, mentre que la parada Eduardo Peña-Estació connectarà amb la Renfe i la de Doctor Trias ho farà amb els Ferrocarrils.
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