Tensió al ple de Callús per la construcció d'un nou viver d'entitats: «Nosaltres treballarem fins l'últim dia»
El consistori decideix resoldre el contracte amb l'empresa encarregada de l'obra, Junts retreu al govern la «manca de consens» a l'hora de tirar endavant el projecte i l'alcaldessa rebat que «és molt gratuït i molt poc responsable dir això»
L’Ajuntament de Callús va acordar, en un ple extraordinari, iniciar un expedient de resolució de contracte per les obres de l’edifici del Viver d’Entitats. Segons el govern municipal, els incompliments reiterats de l’empresa adjudicatària han obligat el consistori a començar el procés per donar per acabar el contracte i licitar de nou les obres. Ara, hi haurà deu dies perquè l’empresa pugui presentar al·legacions i la voluntat del consistori és arribar al ple del 30 de setembre amb «una decisió presa» i resoldre el contracte, si s’escaigués. El punt va ser aprovat per unanimitat.
L’alcaldessa del municipi, Elisabet Hernández, explica que «s’han fet requeriments, s’han intentat establir reunions de coordinació i seguiment i, davant les dificultats que estàvem tenint, es va donar a l’empresa una última oportunitat perquè es presentés i poguessin desencallar aquesta situació d’irregularitat». Les obres, però, no s’han iniciat en els terminis previstos i, segons l’alcaldessa, no s’ha fet un replanteig ni s’ha presentat la planificació inicial de l’obra. «Hi ha hagut reiterades dificultats per establir una comunicació efectiva», expressa.
A més, Hernández, apunta que «tenim indicis d’una possible subcontractació que no hauria estat comunicada en els termes que estableix el contracte». Assegura que «no estem parlant d’un problema puntual, sinó d’un conjunt de circumstàncies que ens fan dubtar seriosament de si aquest contracte es pot executar amb les garanties que aquest Ajuntament i aquest municipi necessita». En cas que es presentin al·legacions per part de l’empresa, l’Ajuntament i la direcció facultativa de l’obra les valoraran i prendran una decisió al respecte. «El que ens han explicat no justifica l’actitud que han anat mantenint. Tot i que ells mostren predisposició per tirar endavant l’obra, la realitat és que no fan el que diuen que volen fer».
L’alcaldessa explica que «ja que tenim aquests indicis que hi ha problemes per iniciar aquesta obra, creiem que és millor parar ara i valorar si aquesta empresa pot tirar endavant una obra com la que plantegem». «A dia d’avui no tenim aquestes garanties».
L’empresa és de Barcelona i, segons Hernández, ja tenia experiència en obres públiques en altres municipis, especialment a la província de Tarragona. A més, va ser l'única que es va presentar. Malgrat això, expressa que «ara mateix hi ha molta obra a fer i hi ha un problema amb les licitacions i les contractacions». «Vam parlar amb diverses empreses i totes ens deien que tenien molt volum de feina. Aquesta setmana vam tenir una reunió amb la Diputació de Barcelona per un projecte i parlaven de quan s’allargaria. I ens deien que no trobaven empreses que facin i que executin les obres». Això, segons explica l’alcaldessa, podria ser un dels motius de l’endarreriment, però no és excusa. «Portem tres mesos i no ens han donat cap garantia que, un cop començades les obres, no continuem tenint problemes».
Després de moltes reunions amb responsables de l’empresa, l’alcaldessa expressa que «en l’última, per fi, vam poder parlar en persona amb el propietari de l’empresa. Ell es va excusar i va explicar que havien tingut problemes». Tanmateix, el govern li va recriminar que «durant aquests mesos, era tan fàcil com venir, explicar quins eren els problemes i trobar entre tots una solució».
Xoc amb l’oposició
Malgrat que el punt es va aprovar per unanimitat, el debat del punt va portar un xoc entre l’alcaldessa i el regidor de l’oposició Felip Pérez. En la seva intervenció, Pérez va expressar que «no estem d’acord amb aquest tipus d’obra. Per les dates, ja que estem a vuit mesos d’un procés electoral, i hi haurà un nou govern, i pensem que no està consensuada amb tots els agents implicats».
Hernández va qualificar de «poc responsable» la intervenció del regidor i va expressar que «no és veritat que no hagi estat consensuat. És un projecte que s’ha treballat des de principi de mandat i s’ha treballat amb tots els agents». Pérez va insistir que «creiem que és un projecte important pel poble i volem que tingui un consens ampli», al que Hernández va demanar «qui no hi està a favor del projecte?». «S’ha convidat els ciutadans a totes les sessions. Crec que és molt gratuït i molt poc responsable per part vostra dir que això no ha estat consensuat», afegia l’alcaldessa.
A més, va aprofitar per remarcar que «és un projecte que fa quinze dies estava en un concurs de projectes d’arquitectura, perquè és un molt bon projecte». Va recriminar a l’oposició que «m’agradaria que, algun dia, em diguéssiu que és el que no us agrada i no enteneu del projecte». «Ni tan sols us heu assegut amb nosaltres perquè us expliquem el què», assegurava. També va assegurar que «jo i aquest equip de govern, fins a l’últim dia estarem treballant pel municipi».
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