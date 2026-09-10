Una visita nocturna mostra els atractius del Poble Vell de Súria amb la participació d'una trentena de persones
El recorregut va permetre descobrir punts emblemàtics com el Portal de Cardona, el carrer Sant Climent, la plaça Major o el Portal de Manresa
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Regió7
Súria
Una trentena de persones va participar dissabte passat en una visita nocturna al Poble Vell i al Castell de Súria, dins de les activitats de promoció turística del nucli antic surienc. L’acte va permetre veure alguns dels punts destacats del Poble Vell amb una altra perspectiva, remarcant el seu valor històric i patrimonial.
El recorregut va passar pel Portal de Cardona, el carrer Sant Climent, la plaça Major, el Portal de Manresa, el carrer Campanar, el carrer del Vent, l'Era del Castell i el Clos del Castell, per continuar per l’interior del Castell i acabar al sobreabsis de l’Església del Roser.
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