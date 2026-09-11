Mor un veí de Sallent de 39 anys en un accident de trànsit a Ribera d'Urgellet
En el sinistre s'hi han vist implicats un grup de motoristes, en el qual circulava la víctima, i un turisme
Un motorista, RA.I.S, de 39 anys i veí de Sallent, ha perdut la vida aquest migdia en un accident de trànsit a la Ribera d'Urgellet. L'avís al 112 s'ha donat a les 13.25 hores del migdia. L'accident ha estat a l'N-260, al punt quilomètric 237,5, passat el nucli de la Parròquia d'Hortó en sentit Port del Cantó.
A hores d'ara els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident on s'han vist implicats el grup de motoristes en el qual circulava la víctima, i també un turisme, contra el qual la moto de la víctima ha col·lidit frontalment. Tothom ha resultat il·lès, excepte el motorista que ha perdut la vida.
Arran de l'accident, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A més a més, s'han activat unitats de suport psicològic per atendre els companys. La carretera ha estat tallada fins a les dues de la tarda, quan s'ha començat a donar pas alternatiu.
Aquest cap de setmana llarg de la Diada ha estat marcat, fins ara, per la sinistralitat viària, amb tres víctimes mortals a les carreteres catalanes en les primeres hores de l'operació especial. Les persones mortes són dos motoristes i l'ocupant d'un vehicle lleuger. Davant d'aquesta situació, el Servei Català de Trànsit fa una crida a la màxima prudència i demana extremar les mesures de seguretat, especialment entre el col·lectiu motorista. Així mateix, es mantindran durant tot el cap de setmana els controls específics de motocicletes que ja estaven previstos. Amb aquesta víctima, són 93 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
Subscriu-te per seguir llegint
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Sílvia Cubo Pons, la candidata d'Aliança Catalana: 'Estic preparada per assumir la responsabilitat de ser la primera batllessa de Manresa
- L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Crim de Manresa: la víctima i els amics van evitar la baralla fins a l'últim moment
- Camagrocs, rovellons, ceps i rossinyols enceten el Mercat del Bolet de Cal Rosal
- De buscar mallots de llana a convertir-se en la roba oficial de la Portal Attack: neix a Casserres un projecte que uneix tèxtil i ciclisme