Avinyó estrena per la Diada una senyera d’onze metres feta de ganxet
Una trentena de veïnes han treballat durant tres mesos per elaborar la peça que llueix a la façana de l'Ajuntament
Una gran senyera d’11 metres de llargada i feta íntegrament de ganxet ja llueix a la façana de l’Ajuntament d’Avinyó amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. La peça, elaborada artesanalment per una trentena de veïnes del poble, és el resultat de tres mesos de feina compartida i s’ha convertit en un dels elements més singulars de la commemoració de l’Onze de Setembre al municipi.
La senyera es va desplegar aquest dijous, vigília de la Diada, en un acte protagonitzat per la cultura popular. L’estrena de la peça va anar precedida d’una cercavila pels carrers d’Avinyó on les autores van passejar la gran senyera acompanyades dels Geganters i Grallers d’Avinyó i la Colla del Morrut, que van posar música i ambient festiu a una jornada carregada de simbolisme. L’acte va generar una gran expectació entre els veïns del municipi que es van concentrar a la plaça Major.
La iniciativa ha estat possible gràcies a la implicació d’una trentena de dones del municipi, que durant tres mesos han anat treballant en l’elaboració de la senyera, punt a punt, fins a completar la peça de grans dimensions. El resultat és una senyera que, més enllà del seu valor decoratiu, representa també el treball col·lectiu del poble.
Aquesta no és la primera iniciativa que protagonitzen el grup de veïnes d’Avinyó. El passat mes de desembre també van estrenar un arbre de Nadal de quatre metres d’alçada fet de ganxet, que va lluir a la plaça Major durant les festes nadalenques.
Actes de la Diada
Aquest divendres Avinyó s’ha sumat als actes de la Diada amb la tradicional pujada a la Torre dels Soldats, una ofrena floral, jornada castellera amb els Tirallongues de Manresa i, ja a la tarda, havaneres.
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