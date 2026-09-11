La hissada de la senyera i la caminada fins a Sant Benet, els actes més destacats de la Diada a Sant Fruitós
El municipi ha commemorat l'onze de setembre amb els actes ja tradicionals, per primera vegada amb presència de pubillatge infantil
Sant Fruitós de Bages ha commemorat la Diada Nacional de Catalunya amb els actes tradicionals del municipi. Un any més, el monestir de Sant Benet de Bages i el Cobert de la Màquina de Batre han sigut els punts neuràlgics de la celebració.
L'inici de la jornada ha sigut a les vuit del matí, quan un grup de prop de 40 persones han sortit des del nucli caminant en direcció a Sant Benet. Allà, s'ha dut a terme l'acte civicoreligiós, a l'interior del claustre del monestir, que ha comptat amb l'actuació del cor parroquial del municipi. A continuació, s'ha repartit coca i xocolata als assistents.
Al cap d'una estona, al Cobert de la Màquina de Batre, ha començat l'acte institucional amb la hissada de la senyera, a càrrec del pubillatge. Enguany, per primera vegada, a més de l'hereu i la pubilla també hi han participat l'hereuet i la pubilleta. Posteriorment, s'han dut a terme els parlaments institucionals, del pubillatge, els portaveus municipals i l'alcalde del municipi, conjuntament amb les actuacions de la Coral de Sant Fruitós. L'acte ha finalitzat amb la ballada dels gegantons de Sant Fruitós, i una ballada de sardanes.
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