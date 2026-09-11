Una ruta per descobrir la història del vi al Bages
La iniciativa proposa un itinerari que inclou visites a cellers i a peu de vinya i experiències singulars com un tast dins la Muntanya de Sal de Cardona
La història del Bages es pot explicar a través del vi. La comarca va arribar a ser una de les zones amb més superfície de vinya al país durant el segle XIX i, avui en dia, el vi continua definint part de la seva identitat. Amb la idea de difondre aquest llegat i estructurar una oferta enoturística conjunta, va néixer la Ruta del Vi del Bages, una iniciativa que permet descobrir el món del vi a la comarca amb visites als cellers i experiències úniques com ara una ruta en bicicleta entre vinyes o un tast de vins en un entorn tan singular com la Muntanya de Sal de Cardona.
El vi és el punt de partida d’una ruta, creada l’any 2019, que ha permès construir una oferta que connecta cellers, restaurants, allotjaments, itineraris i experiències gastronòmiques sota una mateixa marca. «És un eix que ens permet agrupar els diferents agents i promocionar la comarca», expliquen Gemma Nespler i Sandra València, tècniques del Consell Comarcal. En la mateixa línia, la secretària del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Eva Farré, afegeix que «la història del Bages es pot explicar des de molts vessants i el vi marida amb molts dels àmbits turístics».
Un dels grans atractius de la ruta són les construccions de pedra seca que conserva la comarca, amb milers de barraques de vinya, marges i altres elements que testimonien segles de treball agrícola. Entre aquests tresors destaquen especialment les tines a peu de vinya, un conjunt patrimonial únic al món que explica un moment excepcional de la història vitivinícola bagenca, quan el vi s’elaborava directament al costat de les vinyes. Així mateix, la ruta engloba visites als 15 cellers de la comarca amb vinya pròpia que han consolidat una manera d’entendre el vi estretament vinculada al paisatge i a la identitat rural.
Més enllà de les visites als cellers, l’itinerari turístic també inclou experiències singulars, com ara un tast dins la Muntanya de Sal de Cardona, una activitat organitzada per Slow Turisme, que permet als visitants experimentar amb les sensacions del vi en un entorn molt especial, així com una ruta circular de 132 quilòmetres en bicicleta que ofereix una immersió paisatgística a les zones vitivinícoles.
La Ruta del Vi també s’ha convertit en un projecte que vertebra l’activitat cultural i enoturística al llarg de tot l’any, amb fires i festes com la Fira ViBa de Manresa o la Festa de la Verema d’Artés.
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