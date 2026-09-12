Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
La quarta edició de la proposta impulsada per l'empresa Gaudire, amb seu a Sant Fruitós de Bages, ha finalitzat després que s'hagin trobat les dues recompenses
5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà. Són els dos premis, l’or i la plata, de la 4a edició del Joc del Tresor, una competició impulsada per l’empresa Gaudire, amb seu a Sant Fruitós de Bages. Es tracta d’una proposta participativa que va començar el 17 de juny i que clourà el 20 de setembre, tot i que les dues recompenses ja han estat descobertes.
El premi d’or, dotat amb 5.000 euros, el va trobar la Raquel, una sabadellenca de l’equip Lluna Roja, el dilluns 24 d’agost, a les 11:09 hores. El tresor es trobava enterrat en una zona d’alzines, al costat de diversos terrenys agrícoles, entre Torà i Sant Serni, dins del municipi de Torà, a la comarca del Solsonès.
Pel que fa al tresor de plata, el van descobrir diumenge, 30 d’agost, a les 20:08 hores, l’Albert, la Miranda i la Carla, de l’equip Bruju Buscando a La, de Barcelona. En aquest cas, la recompensa estava amagada en una zona boscosa, al costat del municipi de Viver i Serrateix, al Berguedà.
Una troballa disputada
En un vídeo publicat a les xarxes socials del Joc del Tresor, Raquel, la guanyadora dels 5.000 euros, ha explicat que és la primera vegada que participa en aquesta activitat, però que "des d’un principi vaig veure el que buscàvem a les pistes, que eren les coordenades".
"Quan sospitava d’alguna zona, obria el Google Maps i anava mirant si trobava algun punt interessant", detalla. Abans de topar-se amb l’or, explica que va fer unes quatre o cinc sortides, i algunes més per al premi de plata. Tot i que el procés ha estat "divertit", admet que, fa uns dies, quan era a Lleida, va anar a un punt que li semblava interessant i no hi va trobar res. "Vaig repassar les pistes i vaig trobar l’error. Llavors sí, amb la nova zona vaig veure que em van sortir dos o tres punts més interessants. Un d’ells, on estava l’or, era el que més veia més probable".
Localitzats els indrets, va anar a donar voltes per la zona i "no el vaig trobar". Amb l’arribada d’una nova pista, es va adonar que la zona era la correcta i hi va tornar l’endemà perquè "sabia que estava molt calent". "Vaig arribar a la primera pels pèls. Com que jo ja hi havia anat, vaig passar de la primera zona de bosc i vaig anar directament a la segona. I mentre anava cap allà ja vaig sentir moltes veus que venien darrere buscant. I el vaig trobar", diu la Raquel.
De la troballa, la guanyadora assegura estar "supercontenta" i afegeix que, quan va descobrir el tresor, es va trobar amb una vintena de persones que també el buscaven: "Vaig flipar", conclou.
Una recerca de moltes hores
Després de dies i moltes hores d’investigació, l’Albert, la Miranda i la Carla, de l’equip Bruju Buscando a La, van desenterrar el premi de plata. Un dia, fins i tot, "vam fer 12 hores de ruta i no vam trobar res... vam tornar a casa amb les mans buides".
Va ser amb la pista següent quan van començar a acotar les opcions: "Quan la vam resoldre ja es va dividir entre 10 les possibilitats. Vam passar dels 100.000 punts a 1.600", detallen.
Amb la pista número 14, hi havia diversos equips buscant el tresor de manera ininterrompuda. En aquest cas, l’organització no tenia constància que gaires equips estiguessin per la zona. De fet, diversos grups estaven prop de Dosrius, una ubicació incorrecta.
La 5a edició, en camí
Finalitzada la 4a edició, ja està activa la llista d’espera per participar en el 5è Joc del Tresor a www.eljocdeltresor.cat. La competició està pensada per jugar en equips d’un màxim de sis persones i està oberta a qualsevol persona, tot i que els menors de 14 anys han de jugar en un equip en què hi hagi el pare, la mare o el tutor. Un cop inscrits, els participants aniran rebent una pista per correu electrònic cada setmana.
Com va explicar la mateixa organització a Regió7 el passat mes de juny, es tracta d’un joc d’enginy, amb "una experiència que combina lògica, observació, cultura general i treball en grup". Són quatre requisits que, juntament amb el debat entre els membres de cada equip, els ajudaran a descobrir les ubicacions exactes dels tresors que, segons Gaudire, estan enterrats en indrets segurs i accessibles, sense que els participants hagin de córrer cap risc.
Quan un equip cregui que té algun dels tresors localitzats, s’haurà de desplaçar fins al lloc i comprovar si hi ha la creu amb el logotip del joc. Si és així, caldrà desenterrar el tresor, fer fotos i vídeos per deixar-ne constància, i quedar-se al lloc fins que s’hagi posat en contacte amb l’organització a través de les indicacions que hi haurà dins de la caixa.
En aquest context, el Joc del Tresor està pensat perquè duri entre dos i tres mesos, tot i que no té una data exacta de finalització, sinó que dependrà del moment en què els tresors siguin descoberts.
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