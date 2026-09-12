Cardona dona el tret de sortida al Corre de bou amb una plaça plena
L'agutzil Marc Costa ha cedit el relleu a la seva filla després de 20 anys de trajectòria a la festa cardonina
La cardonina Andrea González protagonitza un moment únic a la plaça en convertir-se en una de les poques noies que s'han posat a la cargolera
"La Festa Major no s'entén sense el Corre de bou i avui és el dia de més expectació perquè surten els primers bous a plaça", explicava l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, pocs minuts abans de donar el tret de sortida a la festa. Després d'un Encierro a primera hora del matí sense incidents, Cardona ha viscut el primer dia de Corre de bou amb una plaça plena.
Els dos agutzils han sortit a la plaça per donar el tret de sortida a la festa. Només començar hi ha hagut un moment emotiu quan Marc Costa, que ha estat agutzil de la festa cardonina durant més de 20 anys, ha cedit el relleu a la seva fila, l'Èlia, que ha pujat a dalt del cavall per anar a buscar la clau que l'alcaldessa ha llançat de manera simbòlica per obrir el corral.
L'arrencada ha estat amb una vaqueta, que ha sortit tranquil•la, i això ha facilitat als participants a peu de plaça poder-se lluir amb les primeres retallades de la tarda.
La valentia d'una cardonina
La jornada ha inclòs exhibicions de toreig i la tradicional cargolera, amb el protagonisme de la cardonina Andrea González, que s'ha convertit en una de les poques noies en la història de la festa a ocupar aquest lloc a la plaça. La seva valentia ha merescut una forta ovació del públic. Després d'algunes envestides de l'animal contra l'estructura, la jove ha sortit sana i estàlvia, rebent novament l'aplaudiment de l'audiència.
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