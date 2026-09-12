Commoció a Sallent per la mort d'un veí de 39 anys en accident
Vivia amb la seva parella al municipi, on tenia una àmplia xarxa d’amistats
El motorista de 39 anys que va morir aquest divendres en un accident de trànsit a Ribera d’Urgellet era un sallentí d'adopció. La víctima, R.A.I.S., vivia al municipi bagenc amb la seva parella, que és nascuda a Sallent, i hi havia construït una àmplia xarxa d’amistats.
La seva mort ha causat una profunda commoció a Sallent. L’alcalde, Oriol Ribalta, ha explicat que la notícia ha trasbalsat el municipi, ja que la víctima era una persona coneguda i molt estimada per molts veïns.
L’accident va tenir lloc aquest divendres al migdia a l’N-260, passat el nucli de la Parròquia d'Hortó en sentit Port del Cantó, quan la motocicleta en què circulava la víctima es va veure implicada en una col·lisió amb un turisme. Els Mossos d’Esquadra investiguen les circumstàncies del sinistre.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). També es van activar serveis de suport psicològic per atendre els companys de la víctima.
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