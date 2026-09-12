Santpedor iniciarà al febrer les reformes pendents a Cal Llovet, amb un any d’obres
Es treballs consistiran en una renovació de la coberta, millores en l’aïllament i el reforç estructural d’alguns elements, entre altres
Santpedor afrontarà a partir del pròxim mes de febrer els treballs d’arranjament de Cal Llovet, la principal sala polivalent que hi ha a la població, i que s’allargaran aproximadament un any, durant el qual caldrà buscar ubicacions alternatives per a les activitats que s’hi desenvolupen normalment. El darrer ple va aprovar la licitació de les obres, que han de resoldre deficiències estructurals que té l’edifici, i s’hi faran altres millores.
En concret, bona part dels treballs es concentraran en la renovació de la coberta i en la reparació de perímetre de tota la sala. D’aquesta manera, es podrà donar solució a les patologies detectades i s’aprofitarà per millorar l’aïllament tèrmic i acústic de l’equipament. També es reforçaran estructuralment els elements resistents i es posarà en valor el patrimoni industrial de l’edifici.
De fet, els arranjaments dels elements són els que ja existeixen actualment, per la qual cosa aquestes obres no tindran cap incidència sobre el solar, i tampoc faran variar la superfície construïda ni els espais exteriors adscrits. Tanmateix, s’hauran de buscar alternatives per a la realització de les activitats que s’hi fan habitualment, ja sigui en altres equipaments, l’hora que s’ha valorat el lloguer d’una carpa. D’aquí al febrer, però, s’hi podrà fer tot el que estava previst, amb un bon gruix d’activitats nadalenques.
El contracte de les obres que ara s’han licitat té un pressupost estimat d’1.358.870 euros amb IVA inclòs. Aquesta actuació és finançada parcialment mitjançant la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC 2025-2029), de manera que fins a 493.710 euros es pagaran amb aquesta subvenció i 487.897 euros més provindran d’una altra subvenció, en aquest cas, de la Diputació de Barcelona.
L’actuació que ara s’afrontarà resoldrà una problemàtica detectada ja fa tres anys, a conseqüència del despreniment d’una peça de ceràmica del taulell de la coberta durant la reparació d’uns degoters. Al principi es va optar per posar una xarxa de seguretat interior com a mesura cautelar i per evitar danys, i ara es farà l’actuació que hauria de ser definitiva.
Cal Llovet es va rehabilitar fa més de quatre dècades com a sala de grans dimensions, i s’ha convertit en el principal equipament de municipi per a la celebració de tota mena d’activitats lúdiques i culturals, des de teatre, fins a balls, concerts, o esdeveniments festius diversos.
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