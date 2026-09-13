Andrea González, cardonina: "Espero que més dones s'animin a posar-se a la cargolera del Corre de bou"
La cardonina, de 22 anys, va proganitzar dissabte un moment únic a la plaça en convertir-se en una de les poques noies de la història a posar-se dins d'aquest element tradicional de la festa
La cardonina Andrea González, de 22 anys, es va convertir aquest dissabte en una de les poques dones en la història del Corre de bou de Cardona que s'ha posat dins de la cargolera, un element tradicional de la festa que consisteix en un cistell de vímet adaptat a la mida humana que el toro va fent rodolar per la plaça. González espera que la seva acció animi a altres dones a provar-ho: "Com a cardonina, és un orgull poder dir que m'he posat a la cargolera i espero que altres companyes es motivin".
Com et sents després de l'experiència de posar-te a la cargolera?
El cor em va a mil ara mateix. De tant suar, estic xopa. Em pensava que em moria allà mateix, però ara ja està fet.
Per què vas decidir assumir aquest repte?
L'any passat ja ho vaig començar a rumiar. Després de veure una de les actuacions de la cargolera a la plaça, vaig sentir ganes de provar-ho, i em vaig dir a mi mateixa: com a Cardonina, jo també ho vull fer.
Com descriuries l'experiència?
Ha estat una experiència molt guai, però una mica traumatitzant això sí. Hi ha hagut un moment que he anat de cap per avall i he pensat que era el meu final, però per sort només ha estat un ensurt.
T'ho imaginaves diferent?
Al principi, em pensava que seria més tranquil perquè la primera vaqueta que ha sortit donava la sensació que no era tan perillosa, però quan ha sortit el toro m'ha impressionat. No ho faria més, però que crec un cop a la vida val la pena.
Com ho ha viscut la família?
La meva mare no ha volgut ni venir a veure'm. Ja em va dir que no vindria perquè es preocuparia massa. Però estan molt contents, molt orgullosos que m'hi hagi ficat perquè no és habitual veure una dona que s'hi atreveixi.
El fet que una dona es posi en una cargolera trenca totes les tradicions.
Com a cardonina, és un orgull poder dir que m'hi he posat, i espero poder motivar les altres dones a provar-ho, que no siguin només els homes.
Com viuràs el Corre de bou la resta de dies?
Demà miraré el Corre de bou darrere les barreres, no baixaré més a la plaça. Ara ja ho he fet i em sento orgullosa d'haver estat capaç.
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