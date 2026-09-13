La penya La Corneta recuperarà la memòria femenina del Corre de bou de Cardona: "Les dones hem estat sempre presents en la festa"
L’entitat destinarà els beneficis de la polsera de la Festa Major a un projecte de recerca sobre les figures femenines que han format part de la tradició
"Volem reivindicar les dones que han format part del passat, del present i del futur del Corre de bou de Cardona», destaca Míriam Cots, una de les integrants de la penya La Corneta del Corre de Bou de Cardona, una entitat formada únicament per dones que va néixer l'any 2018 amb la voluntat de fomentar el paper femení en la festa cardonina. Enguany, aquesta penya serà la beneficiària dels beneficis obtinguts amb la venda de la polsera de la Festa Major, uns fons que l'entitat vol destinar a impulsar un projecte de recuperació i reconeixement del paper de les dones en la història del Corre de bou. "Volem recuperar la memòria de les dones que van obrir camí en la participació femenina a la festa", explica Cots.
La iniciativa, prevista per al 2027, vol retre homenatge a les dones que, en una època en què la seva presència era molt menys habitual, van participar activament en el Correbou i van contribuir a obrir camí perquè avui moltes altres dones puguin viure aquesta tradició amb normalitat. "Tot i que el Corre de bou sempre ha estat una festa molt masculina, de presència de dones n'hi ha hagut sempre", afirma Cots, que explica que la idea és dur a terme un treball de recerca exhaustiu sobre les figures femenines que han estat clau en la història de la festa. "L'any que ve farà 75 anys de la primera dona que va torejar a la plaça de Cardona, però no sabem qui era ni la seva història i s'ha de fer molta rercera", explica Cots, que assenyala que l'objectiu és recopilar informació sobre les dones que han participat d'alguna manera en la festa, ja sigui tocant a la banda, fent d'agutzils o formant part de la llista de dones que han estat a les cargoleres.
El projecte preveu un acte de reconeixement públic, la recopilació de la història de les dones homenatjades, el lliurament d'un record commemoratiu a elles o a les seves famílies, una exposició fotogràfica sobre la participació femenina al Corre de bou i diverses accions de difusió. "Si tenim suficient material, també ens plantegem fer un llibre sobre la història d'aquestes dones de cara la Festa Major de l'any vinent", explica Cots.
A més d'aquest homenatge, els beneficis de la polsera també contribuiran a garantir la continuïtat de les activitats que l'entitat organitza al llarg de l'any, reforçant el seu compromís amb la cultura popular i amb la promoció de la participació femenina en les festes de Cardona.
La Penya La Corneta, una entitat formada íntegrament per dones, va néixer l'any 2018 amb la voluntat de promoure i visibilitzar el paper femení en les festes populars i, especialment, en el Corre de bou de Cardona. "Fins aleshores, sempre havia estat una festa bastant masculina, i la presència de les dones en la festa era escassa", destaca Cots. En aquest sentit, la idea va ser crear una penya que aplegués totes aquelles dones que tenien ganes de tenir una participació més activa en la celebració. "Volíem que les dones poguessin baixar més a la plaça i enriquir una mica més la festa", explica Cots. Cada any, porten una vaqueta de mida inferior, fet que facilita que les dones puguin sortir a la plaça. Però el seu paper no es limita a aquest espai. "Algunes ens quedem a la grada animant amb la xaranga i d'altres que col·laboren amb l'entitat com a sòcies, hi ha molta implicació", explica.
Per a Cots, des de la creació de l'entitat hi ha hagut un canvi positiu en el Corre de bou de Cardona. "Ara som 50 sòcies i cada vegada hi ha mes noies joves que surten a l'encierro, les noies tenen aquesta predisposicio de participar-hi", explica. "És molt enriquidor estar a la penya. Som de moltes edats diferents i això enriqueix. Tambe és veritat que nosaltres, entre penyes, fem molta pinya", assegura.
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