L'ENTREVISTA DE DIUMENGE | Ramon Creus Fotògraf, comerciant i viatger
Ramon Creus, fotògraf: «He viatjat molt, però ara no fa gens de gràcia moure’t per enlloc»
És un home rere un sobrenom: «el Tuta». Li molesta?
De cap manera! Assajàvem una obra de teatre que no vàrem estrenar mai; sortíem dos tipus de pronòstic: el Tuta i el Cabiró. Jo en tenia setze o disset, era llarg com un sant pau i unes cames de palets. Em va quedar. Recordo que també hi havia la Mont Plans. Abans de ser actriu, la persona més popular d’Artés havia estat fotògrafa com jo. Fins i tot Gadafi li havia posat els ulls, però llavors se’n va anar a Sitges amb uns que se’n fotien tots plegats del teatre i d’aquí en va sortir La Cubana.
És molt de poble, d’Artés vaja…
Certament. Vaig a la ciutat perquè hi he d’anar, però no els envejo res. El poble primer te’l sents teu. D’una forma o una altra em coneixen i sempre em dono a conèixer dient d’on soc. Per allà on vagis sempre deixes marca i ha estat bo.
Què és per a vostè la càmera?
Et defineix i et dona a entreveure que estàs interessat a veure els moments que estan passant.
La fotografia és la part central de la seva vida?
Per a mi sí. La primera foto la vaig fer als deu anys, amb una màquina del meu pare que me la deixava a comptagotes perquè, amb els revelats, era com una guardiola. Anàvem d’excursió i feia fotos. Als companys els hi agradaven i me les demanaven. Al principi les regalava; després els hi cobrava el cost. A partir d’aquí, anar-me posant al dia fins avui.
Fer fotos pel món és una intromissió?
Primer t’has de ficar-hi, conèixer-los. Per exemple, a Birmània passava la gent i els hi deia «Mingalaba» (bon dia!) i et responien el mateix; reaccionaven sorpresos que un estranger ho fes en el seu idioma. A partir d’aquí començaven les petites converses… Per cert, no tinc problemes amb els idiomes: parlo el dels muts. Vaig per tot arreu a través de gestos. No tothom sap anglès, ni català; cadascú té el seu, però si hi ha voluntat d’entendre’s segur que ens comprendrem a qualsevol lloc.
Algun disgust enfocant l’objectiu?
No fa gaire, un! A un país gens tercermundista! Era a Alemanya. Vaig fer una fotografia a un carrer que em va agradar, d’un poble. De sobte va aparèixer un nano petit per demanar-me explicacions per la foto. Un nano queixant-se per no haver demanat permís! Va anar sortint la gent i un mecànic, amb una eina de taller, me la volia enclastar al cap.
Alguna foto que no ha pogut fer?
El cas més gros el vaig viure l’any 1979 a l’aeroport del Caire, a Egipte. Quan vaig arribar-hi, el xa de Pèrsia arribava des de Teheran expulsat pels aiatol·làs. En cinc metres hi havia tres controls de seguretat. Ell arribava a l’exili; per ganes li hagués fet les fotos, però no vaig gosar.
Des de jove, ha estat un viatger a llocs insòlits…
Es deu a la meva afició de la fotografia. Sempre em mirava el viatge com si fos una pel·lícula. Mai he fet un viatge sense tirar fotos! Vagi on vagi. Ara hi ha el telèfon per fer-ne, però la màquina sempre la porto.
El seu primer viatge?
Va ser l’any 1972, a les Olimpíades de Munic. Vaig passar per sis o set països, cadascun amb la seva moneda. Calia programar-ho tot amb antelació, comptar els quilòmetres a fer, preveure on fer el manteniment del cotxe; obries un mapa i ocupava tot el cotxe… A partir d’aquí, en moltes ocasions he marxat només amb els bitllets d’avió.
Destaqui alguns dels llocs que ha visitat…
He estat a trenta-nou països! D’Egipte a Rússia, de l’Índia a la Polinèsia. El del 1984 va ser molt especial: vàrem sortir del poble amb dos Land Rover per travessar el Sàhara, fins a la ciutat algeriana de Tamanrasset. 8.500 km a través del desert el mes d’agost. Una experiència única.
A la Polinèsia va anar en un catamarà rovellat…
Va ser l’any 2008. Vaig anar a conèixer uns llocs on poca gent va. El vàrem preparar amb dos anys d’antelació. Calia llogar el catamarà a les illes Cook i trobar una tripulació que ens acompanyés. I vàrem ser-hi durant nou dies sense tocar terra, amb onades de vuit metres i 8.000 m de profunditat del mar. Vaig estar marejat des del primer dia; només em vaig empassar aigua i sucre.
Fem una llista de mitjans que ha fet servir per viatjar tots aquests anys?
Cotxe, moto, bicicleta, avió, avioneta, helicòpter, ultralleuger, vaixell, barca, esquís, burro, elefant, camell… Puc seguir si vols!
I tant viatjar, ha trobat el paradís?
Quan vaig entrar a Tahití, just aterrant amb l’avió. Eren les cinc de la matinada. Vàrem anar a un hostal, “Chez Nono”, a deixar les maletes per agafar un 4x4 per travessar l’illa. Semblava que era a la pel·lícula de Jurassic Park. Ohhh! Era fantàstic: la natura, els salts d’aigua… uns indrets que… (a partir d’aquí li falten adjectius).
I l’infern, l’ha vist?
Com a vist..., hi ha llocs que… (dubta molt). He vist indrets estranys, sí. En el meu cas, he voltat pel Marroc i no em convenç. Som cultures diferents, una al costat de l’altra, que es podrien avenir, però és oli i aigua.
On ha patit per ser blanc?
A la selva de Panamà, a un poblat on no hi havia entrat mai cap blanc abans. Em van fer una maledicció. Vaig aconseguir que me la traguessin després d’ensenyar a pintar als nens i nenes amb uns pinzells, pintura de colors i paper barba. Quan els adults van veure que la canalla s’ho passava bé, van trencar-la.
Ha passat per situacions de perill?
Mai m’han assaltat. El perill l’he viscut en tres accidents amb ultralleugers. En el més fort em vaig trencar l’estèrnum, set costelles i em vaig partir els llavis. Però ningú se’n va assabentar! (somriu amb murrieria).
Li queden viatges per fer?
Sí. El món és tan gran que no l’acabes mai. Si sortís alguna proposta atraient, no et dic que no. A l’Índia del nord m’agradaria tornar-hi, tot i que la del sud és on m’hi he trobat més bé. És el cordó umbilical de la cultura hindú.
Ha estat fotògraf… viatger… i tabaquer!
I no he fumat mai. Cap ni un! Venia tabac i moltes altres coses. De fet, és el govern qui el ven (el tabac) i llavors ho critica. Si no ho tenia jo, ho hagués tingut un altre. I el negoci funcionava, donava!
Què més hi havia al seu comerç?
Vàrem començar amb l’estanc pel tabac i les travesses, el 1961. No en tenia prou i vàrem anar ampliant: articles de regal, revistes, papereria, ciclostil, una fotocopiadora en color, de les primeres del Bages. Enquadernàvem llibres, fotos de carnet, revelat i estudi fotogràfic. I fax! I correu electrònic públic. També feia reportatges d’aquells de “casaments, batejos i comunions”. Tot ha canviat moltíssim amb la fórmula d’internet. El comerç de proximitat està ben tocat.
Políticament s’ha significat molt amb l’independentisme. No creu que, després del procés, alguns us heu quedat penjats d’aquest ganxo sense passar pantalla?
La gent no té paciència. Hi ha molta gent decebuda; molts esperaven que passés alguna cosa… Als ajuntaments hi ha gent jove sense experiència i ja està bé, però haurien de donar-hi més força. A nivell nacional veig que no es fa res i només es critica l’un a l’altre amb la casa sense endreçar. Surt un partit nou, tots contra ell per ser d’extrema dreta o ves a saber. Caldria escoltar-los i veure què volen.
Des de la seva fundació (1978) aquest diari publica fotos seves. Què en recorda d’aquells inicis?
Una germanor molt maca. Ens trobàvem fotògrafs de tots els pobles i ajudàvem el Regió7 a tirar endavant. Aleshores hi havia la Gazeta de Manresa, que era del Movimiento. Es va crear un mitjà escrit més actualitzat, amb ganes de fer una tirada bona per arribar a tot arreu.
Complerts els setanta-cinc, què li queda pendent?
La vida és un pas que hem de fer; hi ha qui farà més o menys. Jo penso que m’he deixat encara moltes experiències al tinter per explicar-te… Si vols ho faig…
... només em queda espai per saber si viatja amb maleta gran o petita…
Al principi les portava grans, però és l’error. M’ho vaig demostrar anant per la Polinèsia amb una bossa d’esport i dues mudes, el carregador i les bateries. Mínim, mínim! Ep! I sabó de Marsella: «que tant serveix per rentar la roba com l’aixella».
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Els quatre cantons
Tothom té el que es mereix?
No.
Millor qualitat i pitjor defecte.
M’agrada escoltar i tardo a respondre.
Quant és un bon sou?
En aquests moments, uns 3.000 euros.
Percep pressió estètica social?
M’ofega.
Quin llibre li hauria agradat escriure?
L’art de l’Índia, de Sivaramamurti.
Una obra d’art.
Les pintures d’Altamira.
En què és expert?
Improvisant.
Què s’hauria d’inventar?
Millors aplicacions als invents.
Déu existeix?
Per a uns sí, per a altres no.
Amb quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar?
Alguns dels amics d’arreu del món.
Un mite eròtic.
El Decameró, de Boccaccio.
Acabi la frase. La vida és...
Una anècdota.
La gent de natural és bona, dolenta o regular?
És normal.
Tres ingredients d’un paradís.
Temps lliure, ganes de descobrir i relax.
Un lema per a la seva vida.
Viu i deixa viure.
Un Willy Fog nostrat amb càmera
Ramon Creus Catot, “el Tuta”, va néixer a Artés el 29 de desembre de 1949: “el dia de Sant David”. El sobrenom l’acompanya des d’adolescent per un personatge d’una obra mai estrenada.
Fill de Federico i Carme. Té una germana, la Mercè. No ha tingut fills ni té parella. Els estudis primaris eren els propis d’un poble als anys cinquanta: “amb la senyoreta Carmen als col·legis nacionals d’Artés. Després a l’Acadèmia Menéndez Arango del carrer Balmes. D’aquí ja no vaig pujar, però he fet desenes de cursets de fotografia i cinema”.
Va passar per l’Escola Nikon, la Galeria Spectrum i pels primers Tallers Mediterranis de Fotografia a Cadaqués a on va conèixer a Salvador Dalí. Va fer bastants cursets fotogràfics al Centre d’Ensenyances de la Imatge (CEI).
Més enllà de la seva trilogia vital —botiguer, fotògraf i viatger—, va fer teatre amateur de jove, va participar en la creació del museu del seu poble i en la Festa de la Verema. Va ser un dels fundadors de la Unió de Botiguers d’Artés (UBA) i actualment és membre del comitè executiu de l’Agrupament de Botiguers de Catalunya (ABC). Sense saber parlar idiomes ha viatjat per quasi quaranta països: «he fet servir el llenguatge de les mans, parlo un anglès xipollejat. Quatre mots en italià per anar sovint a la Toscana i, fora d’això, el «Mingalaba» birmà i alguna paraula russa».
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