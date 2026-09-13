Toreros i retalladors exhibeixen la seva destresa al dia fort del Corre de bou de Cardona
La sessió d'aquest diumenge, que ha homenatjat Toni Márquez, qui havia estat mosso de plaça, ha tingut algunes enganxades que no han passat de l'ensurt
Cardona ha viscut el segon dia de Corre de bou, amb la plaça plena de gom a gom. Es tracta del dia de més tradició, en què els participants llueixen la camisa blanca amb el mocador vermell, com es vestien els cardonins durant els primers anys de la tradició.
Abans de començar, Marc Costa, qui ha estat agutzil del Corre de bou durant 24 anys, ha sortit enmig de la plaça per anunciar que cedeix el relleu a la seva filla, l'Èlia. "Han estat uns anys molt bons, m'enduc el millor de vosaltres", ha dit Costa, que ha encoratjat la seva filla, "que viu la tradició tant o més que jo", a representar amb entrega aquesta figura. Així mateix, s'ha rendit homenatge al desaparegut Toni Márquez, molt estimat pels cardonins, ja que era un dels mossos de la plaça.
La sortida de la primera vaqueta ja ha estat tota una exhibició dels retalladors, que s'enfronten als animals confiant només en la seva agilitat per esquivar els seus embats. La velocitat de les cames i les cordes de les parets laterals de la grada són l'única defensa amb què compten els participants de les penyes, atents a qualsevol moviment dels bous. Alguns fins i tot s'han atrevit a saltar per sobre l'animal amb una acrobàcia que ha arrencat forts aplaudiments entre el públic.
La jornada tambe ha inclòs exhibicions de toreig, per part d'integrants de l'Escola Taurina de Catalunya, que s'han estrenat a la plaça amb un toro que ha impressionat als assistents per la seva grandària i potència. L'animal ha protagonitzat el primer ensurt de la jornada amb una enganxada a un dels toreros, però sense danys personals.
"El toreig és una forma de viure"
"El toro no donava treva, però ho he gaudit", ha explicat Bruno Martínez, de 20 anys, un torero procedent de Castelló que ha participat en el Corre de bou. "La por sempre hi és, però aprens a superar-la", assegura. Aquest era el seu quart any en la festa, i ha assegurat que la de Cardona "és una plaça amb molt encant, la gent és molt propera i et sents molt acollit". En el seu cas, ha explicat que va començar a torejar des de petit, "per la curiositat que em despertava" i ara diu que s'ha convertit en "una forma de viure".
De la mateixa forma, Iker de Virgilio, de 19 anys, que assistia al Corre de bou de Cardona per tercer any, ha dit que per a ell "sempre és una il·lusió" venir al municipi bagenc. "Vaig començar a veure els toros a casa dels meus avis i ara s'ha convertit en una passió", apunta. Igual que el seu company assegura que "la por sempre hi és", però quan surten les coses "no ho canviaries per res".
La jornada ha clos amb més exhibicions de toreig, una cargolera amb un cardoní que ha estat mereixedor d'un premi per a la seva valentia, i amb més bous per al públic, amb una darrera vaqueta que ha donat un ensurt d'última hora quan ha enganxat un dels joves retalladors, sense que en sortís malparat.
La festa continuarà aquest dilluns, amb un Encierro, a les vuit del matí, el Corre de bou infantil, i el Corre de bou tradicional, a dos quarts de sis de la tarda. A les onze del matí, se celebrarà l'espectacle infantil "Ludus", amb la companyia Jordi del Rio, al Passeig de la Fira. A banda, també hi haurà sardanes amb la Cobla Berga Jove, a tres quarts d'una del migdia i a les vuit del vespre, i a partir de les onze de la nit, començarà el ball de Festa Major amb l'orquestra Xarop de Nit.
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