Comença el judici contra l’home acusat d’abusar de cinc nenes a la piscina de Sant Vicenç
Els fets van passat l'agost de 2022 i l'acusat, que és reincident, s'enfronta a una petició de pena de 28 anys de presó
Aquest dilluns, 14 de setembre, arrenca a l'Audiència de Barcelona el judici contra l'home acusat de grapejar i despullar nenes menors de 10 anys a la piscina de Sant Vicenç de Castellet l'estiu del 2022. Tal com va avançar Regió7 la setmana passada, la fiscalia demana 28 anys de presó per al denunciat, que ja tenia una sentència prèvia per abús sexual a menors de 16 anys pendent de complir.
Segons l'escrit d'acusacions, els fets es van produir el mes d'agost de 2022, durant tres setmanes, quan l'acusat, va convèncer cinc nenes d'entre 7 i 9 anys perquè juguessin amb ell. Durant el joc, diu el fiscal, l'acusat, "agafava les cinc menors pels glutis i les cames". A més a més, si alguna es negava, ell les amenaçava dient que "si ho expliqueu a algú, us ofegaré". En una ocasió, l'home va capbussar-se i va baixar la calceta del bikini de dues de les menors.
Per al fiscal, aquests fets són constitutius de tres delictes continuats d'abús sexual i dos d'agressió sexual a menor de 16 anys, pels quals demana un total de 28 anys de presó. També reclama per a les víctimes 12.000 euros per a les dues menors que haurien patit agressió sexual, i 10.000 per a les víctimes d'abús sexual.
El judici es farà a la secció 2a de l'Audiència de Barcelona.
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