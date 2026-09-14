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L’Energètica activa sis autoconsums col·lectius a la Catalunya central per compartir energia solar pública i de proximitat

Les instal·lacions fotovoltaiques a la coberta d'equipaments del Bages, el Berguedà i el Moianès subministraran energia a altres edificis públics en un radi de 5 quilòmetres

L'alcalde de Santpedor i el director general de L'Energètica, amb les plaques de l'institut d'Auro

L'alcalde de Santpedor i el director general de L'Energètica, amb les plaques de l'institut d'Auro / Arxiu | Ajuntament de Santpedor

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Regió7

Manresa

L'empresa pública de la Generalitat dedicada a la generació d'energies renovables, L'Energètica, ha posat en servei sis sistemes d'autoconsum col·lectiu a la Catalunya central, concretament a Artés, Manresa, Sant Fruitós del Bages i Santpedor, Bagà i Moià. Aquestes actuacions, cofinançades mitjançant el Programa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2021-2027, permeten compartir l'energia verda generada en una teulada pública amb altres equipaments de la Generalitat situats a la vora.

Pel que fa a Artés, els panells solars s’han instal·lat a l’institut Miquel Bosch i Jover, i s’estima que puguin generar uns 148.750 kWh anuals. Gràcies a la modalitat d'autoconsum col·lectiu, l'energia que l'edifici no consumeix no es perd, sinó que s’envia, sense pagar peatges ni càrrecs, al CAP del municipi.

A Manresa, l'autoconsum col·lectiu activat és a la llar d’infants La Ginesta, amb una instal·lació que generarà uns 111.600 kWh anuals. L’energia neta que no necessita la llar d’infants es comparteix amb els jutjats de Manresa.

En el cas de Sant Fruitós de Bages, l’edifici equipat és el de l’institut Gerbert d'Aurillac, on una instal·lació que produirà 153.400 kWh anuals d’energia neta estarà connectada amb la Gerència Territorial de la Catalunya Central.

Una altra instal·lació activada és a Santpedor, concretament a l’institut d’Auro. En aquest institut, on es podran generar fins a 124.638 kWh l’any, l’energia sobrant es comparteix amb el CAP del municipi.

A Bagà, el cor del sistema es troba a la coberta de l’institut Alt Berguedà, on L’Energètica ha instal·lat panells solars capaços de generar uns 174.680 kWh cada any. En aquest cas, l’energia excedentària s’envia a l’Oficina del Parc Natural Cadí Moixeró.

Finalment, a Moià, és l’institut Moianès l’encarregat de generar fins a 149.875 kWh anuals a la seva teulada. L’energia que no consumeixi aquest institut es fa arribar al parc de bombers del municipi.

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Aquestes instal·lacions formen part del desplegament progressiu d’autoconsums col·lectius que L’Energètica està duent a terme arreu de Catalunya. El sistema permet estalviar costos i pèrdues, coordinant edificis excedentaris, que produeixen més energia del que necessiten per funcionar, com els instituts, amb centres deficitaris, com ara un Centre d’Atenció Primària.

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