Marc Costa, agutzil del Corre de bou que es retira: "Han estat anys de molta alegria, però també de molt sacrifici amb els entrenaments amb el cavall"
El cardoní cedeix el relleu a la seva filla, l'Èlia, de 13 anys, després de 24 anys representant aquesta figura històrica de la festa
Marc Costa (Cardona, 1988) s'ha acomiadat aquest any com a agutzil del Corre de Bou de Cardona. Després de 24 anys com a representant d'aquesta figura simbòlica de la festa, ha cedit el relleu a la seva filla, l'Èlia, de 13 anys, que aquest cap de setmana ja es va estrenar a dalt del cavall a la plaça de bous de Cardona per recollir les claus que obren el corral i donar el tret de sortida al Corre de bou.
Com ha viscut el seu darrer dia com a agutzil?
M’acomiado amb molta il·lusió per tot el que m’ha donat Cardona i amb molta pena perquè ara que he plegat penso que potser hauria aguantat més anys, però era el moment de donar el relleu a la meva filla, i formar part d’una nova etapa. En comptes d’estar involucrat de ple en la festa i entrenar, ara toca quedar-me en un segon pla i estar a l'aguait perquè tot vagi bé.
Com va arribar a ser l'agutzil del Corre de bou?
Vaig caure en aquest càrrec gràcies a l'Ignasi Estruch, regidor de l'Ajuntament de Cardona, i a la seva filla, la Mercè. Érem veïns i vaig aprendre a muntar a cavall a la seva hípica i, quan tenia onze anys, em van proposar sortir a la plaça de bous per fer d'acompanyant de la Mercè, que en aquell moment era l'agutzil. En aquella edat, em va fer una il·lusió terrible. Vaig estar uns anys al seu costat i, quan la Mercè va decidir plegar, em va cedir el càrrec d'agutzil i he aguantat fins al moment que he tingut una de les meves filles preparades per agafar el relleu.
Què simbolitza aquesta figura per la festa?
L’agutzil es remunta al segle XV i era la persona que s’ocupava d’informar el poble de les notícies i fer d’altres tasques que l’alcalde li encomanava. Ve d'una tradició molt antiga. Amb els anys, la figura va desaparèixer dels municipis, però continua tenint presència en les places de bous.
Quin paper té en el Corre de bou de Cardona?
L'agutzil surt amb un o dos acompanyants a l'inici del Corre de bou per donar una volta la plaça i agafar les claus que li lliura l'alcaldessa de forma simbòlica per obrir el corral. Si no entra l’agutzil i no envia la clau al corral, els bous no surten.
Com resumiria aquests 24 anys representant aquesta figura?
Han estat anys de moltes alegries, però sobretot de molt sacrifici que sovint no es veu. Saber muntar a cavall és una cosa, però entrar en aquesta plaça és un altre nivell. Per molt bon cavall que portis, entrar a la plaça és complicat perquè hi ha moltd estímuls, tant pels espectadors com per la música. Hi ha molt entrenament al darrere perquè has de tenir bones aptituds per muntar i has de crear un vincle amb el cavall i aconseguir que confiï en tu.
Com ha viscut la seva filla l'estrena a la plaça?
Avui estava nerviosa. El primer dia és més fàcil que el segon, tant per al genet com per al cavall. El segon dia ja saben a què s’exposen i ja vens amb aquella incertesa de no saber com anirà. Però ho ha resolt molt bé, és una gran genet.
Quin consell li dona com a pare i agutzil?
Li diria que sigui constant i pacient. Des de ben petita, ha crescut sabent que ella pujava per fer aquesta feina, però no s'ho agafa com una exigència, sinó com una afició que pot exhibir davant del seu poble. És un orgull veure una noia amb 13 anys amb aquesta entrega i responsabilitat i parla molt de la persona que és.
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