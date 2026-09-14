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Navarcles instal·la plaques fotovoltaiques en quatre equipaments municipals

Es posen a l'Ajuntament, al Teatre Auditori, al complex Tres Pins i a l'Escola Catalunya, amb una inversió de 200.000 euros

Una imatge de les primeres plaques que s'han instal·lat

Una imatge de les primeres plaques que s'han instal·lat / Ajuntament de Navarcles

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Regió7

Navarcles

L’Ajuntament de Navarcles impulsa l’autoconsum fotovoltaic en quatre equipaments municipals: la Casa Consistorial, el Teatre Auditori, el Complex Esportiu Tres Pins i l’Escola Catalunya (edifici Verd). L’actuació permetrà generar energia renovable per al consum dels mateixos equipaments i reduir l’impacte ambiental i el cost energètic. Les obres de la Casa Consistorial ja han finalitzat, mentre que la resta es troben actualment en execució i està previst que s’acabin les pròximes setmanes. La inversió total és de poc més de 200.000 euros, i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona.

La instal·lació de plaques solars als equipaments municipals contribuirà a reduir el consum d’energia procedent de la xarxa i la factura energètica de l’Ajuntament, alhora que disminuirà les emissions associades al funcionament dels edificis públics. Els recursos que s’estalviïn en consum energètic podran, així, destinar-se a altres serveis municipals. En conjunt, les quatre instal·lacions generaran aproximadament 350.000 kWh d’energia renovable a l’any, i s’evitarà l’emissió d’unes 75 tones de CO₂ anuals a l’atmosfera.

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A més, en el cas del Complex Esportiu Tres Pins, la instal·lació fotovoltaica també inclou dues estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics. I les de l’Auditori i l’Escola Catalunya estan executades en la modalitat d’autoconsum compartit.

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Navarcles instal·la plaques fotovoltaiques en quatre equipaments municipals

Navarcles instal·la plaques fotovoltaiques en quatre equipaments municipals

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