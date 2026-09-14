Navarcles instal·la plaques fotovoltaiques en quatre equipaments municipals
Es posen a l'Ajuntament, al Teatre Auditori, al complex Tres Pins i a l'Escola Catalunya, amb una inversió de 200.000 euros
Regió7
L’Ajuntament de Navarcles impulsa l’autoconsum fotovoltaic en quatre equipaments municipals: la Casa Consistorial, el Teatre Auditori, el Complex Esportiu Tres Pins i l’Escola Catalunya (edifici Verd). L’actuació permetrà generar energia renovable per al consum dels mateixos equipaments i reduir l’impacte ambiental i el cost energètic. Les obres de la Casa Consistorial ja han finalitzat, mentre que la resta es troben actualment en execució i està previst que s’acabin les pròximes setmanes. La inversió total és de poc més de 200.000 euros, i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona.
La instal·lació de plaques solars als equipaments municipals contribuirà a reduir el consum d’energia procedent de la xarxa i la factura energètica de l’Ajuntament, alhora que disminuirà les emissions associades al funcionament dels edificis públics. Els recursos que s’estalviïn en consum energètic podran, així, destinar-se a altres serveis municipals. En conjunt, les quatre instal·lacions generaran aproximadament 350.000 kWh d’energia renovable a l’any, i s’evitarà l’emissió d’unes 75 tones de CO₂ anuals a l’atmosfera.
A més, en el cas del Complex Esportiu Tres Pins, la instal·lació fotovoltaica també inclou dues estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics. I les de l’Auditori i l’Escola Catalunya estan executades en la modalitat d’autoconsum compartit.
- Bandera vermella a diferents platges del Tarragonès per la presència de dragonets blaus
- “El risc del carst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta
- Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Pedro Sánchez i els seus ministres falten a la cita amb la Fórmula 1 i els Reis
- Necrològiques del diumenge 13 de setembre de 2026