Organitzen una caminada contra la planta de biogàs que projecten a Sant Mateu de Bages
La marxa, que impulsa Cardener Viu, es farà el dissabte 3 d’octubre i sortirà simultàniament de Súria i Callús
Hi col·laboraran els centres excursionistes de tots dos municipis i acabarà amb una botifarrada popular
Regió7
Cardener Viu organitzarà una caminada popular contra la construcció de la macroplanta de biogàs projectada a Sant Mateu de Bages, molt a prop dels nuclis habitats de Súria i de Callús. La marxa es farà el dissabte 3 d’octubre i tindrà dos punts de sortida, Súria i Callús, on els participants començaran la caminada a les 9 del matí. El Centre Excursionista de Callús i el Centre Excursionista de Súria col·laboraran en l’organització de l'esdeveniment.
Amb aquesta iniciativa es vol obtenir la participació de veïns dels dos municipis en una jornada de caràcter reivindicatiu, però també festiu, amb l’objectiu de sensibilitzar la població per evitar la construcció de la planta de biogàs. Un cop acabada la caminada, hi haurà una botifarrada popular per als participants.
La inscripció té un preu de 8 euros i es pot fer fins al 27 de setembre per WhatsApp o per telèfon als números 699 471 614 i 615 947 837. Els beneficis que es puguin obtenir amb l’activitat es destinaran a finançar les campanyes de protesta de Cardener Viu contra la macroplanta de biogàs.
Aquesta convocatòria, fruit de la col·laboració entre Cardener Viu (que integra membres de Súria Viu i de Callús Viu) i els centres excursionistes de totes dues poblacions, pretén que l’oposició al projecte de la planta de biogàs agafi una dimensió més popular i multitudinària, més enllà de l’oposició que ja han manifestat els ajuntaments de Súria i de Callús.
Les raons en contra del projecte
Cardener Viu considera que la macroplanta de biogàs projectada per l’empresa Nortegas al terme de Sant Mateu de Bages tindria un impacte molt negatiu sobre l’entorn i els municipis de Súria i Callús. La instal·lació ocuparia més de sis hectàrees i tindria capacitat per a tractar 200.000 tones anuals de purins, fems, gallinassa i residus d’escorxador, de manera que es convertiria en una de les plantes de biogàs més grans de Catalunya i de l’estat espanyol.
Un dels principals impactes seria l’increment del trànsit pesant: segons les estimacions del projecte, per la C-55 hi passaria, de mitjana, un camió de purins cada quatre minuts. A aquest trànsit, denuncia l'entitat, s'hi haurien d'afegir-hi les emissions i el soroll de l’activitat industrial.
Cardener Viu també alerta de les molèsties per la pudor a causa de la gestió del digestat, especialment per la proximitat de la planta a Súria i a Callús. El projecte preveu una bassa amb capacitat per a 29.750 metres cúbics de digestat líquid i la generació d’unes 190.000 tones anuals d’aquest subproducte.
L’entitat qüestiona, a més, que la macroplanta resolgui cap necessitat del territori, considerant que el Bages ja té capacitat per a absorbir els purins que genera, i alerta del risc d’incendi, qualificat de nivell 7 en el projecte. També assenyala que el procés de producció de biogàs no elimina el nitrogen dels purins i, per tant, no evita els possibles efectes sobre els sòls i els aqüífers.
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