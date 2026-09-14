La Policia Local de Sant Fruitós fa una campanya per prevenir i controlar les distraccions al volant i semàfors
La campanya, coordinada amb el Servei Català de Trànsit, consistirà en controls al llarg de la setmana vinent
La Policia Local de Sant Fruitós de Bages posarà en marxa del 21 al 27 de setembre una campanya que se centrarà a corregir les distraccions en la conducció i la manca de respecte als senyals dels semàfors, especialment, els que regulen els passos de vianants. L’objectiu d’aquest nou dispositiu és incrementar la seguretat viària i reduir el nombre de sinistres de trànsit, així com el nombre de víctimes i la gravetat de les lesions.
Les distraccions durant la conducció són una de les causes principals de sinistralitat. L’ús dels dispositius de telefonia mòbil i d’auriculars està profundament arrelat socialment i no hi ha prou consciència sobre els riscos que comporta utilitzar-los durant la conducció. La manca de respecte als semàfors també és una de les causes principals de sinistralitat.
Per això, la Policia Local corregirà conductes infractores com la falta d’atenció permanent en la conducció i l’ús inadequat del telèfon mòbil o de qualsevol altre mitjà de comunicació, així com el fet de no respectar els senyals dels semàfors i les prioritats dels vianants. Aquesta campanya està planificada i coordinada juntament amb el Servei Català de Trànsit (SCT).
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