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La Policia Local de Sant Fruitós fa una campanya per prevenir i controlar les distraccions al volant i semàfors

La campanya, coordinada amb el Servei Català de Trànsit, consistirà en controls al llarg de la setmana vinent

Agents de la Policia Local a Sant Fruitós

Agents de la Policia Local a Sant Fruitós / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages posarà en marxa del 21 al 27 de setembre una campanya que se centrarà a corregir les distraccions en la conducció i la manca de respecte als senyals dels semàfors, especialment, els que regulen els passos de vianants. L’objectiu d’aquest nou dispositiu és incrementar la seguretat viària i reduir el nombre de sinistres de trànsit, així com el nombre de víctimes i la gravetat de les lesions.

Les distraccions durant la conducció són una de les causes principals de sinistralitat. L’ús dels dispositius de telefonia mòbil i d’auriculars està profundament arrelat socialment i no hi ha prou consciència sobre els riscos que comporta utilitzar-los durant la conducció. La manca de respecte als semàfors també és una de les causes principals de sinistralitat.

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Per això, la Policia Local corregirà conductes infractores com la falta d’atenció permanent en la conducció i l’ús inadequat del telèfon mòbil o de qualsevol altre mitjà de comunicació, així com el fet de no respectar els senyals dels semàfors i les prioritats dels vianants. Aquesta campanya està planificada i coordinada juntament amb el Servei Català de Trànsit (SCT).

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