Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
Diego Alías i Martí Gozalbo de Ca l'Amador, Roger Alcaraz, de la Torre Busquets i Albert Franch, del finès Nolla van sorprendre els veïns posant-se al darrere de l'humil bar de la festa alternativa de Sallent
Quatre amics, una festa que estimen i un no saber dir que no van fer possible, diumenge, que vuit mans molt reconegudes als fogons entressin a la humil cuina de la Fumera, la festa major alternativa de Sallent, per cuinar els entrepans de la nit de diumenge. El xef sallentí Albert Franch, que condueix, entre d'altres, el prestigiat i peculiar Nolla de Hèlsinki (un restaurant d'alta cuina de residu zero), passava uns dies per Sallent amb la família, "vam coincidir amb el Roger Alcaraz -que porta la Torre Busquets de Manresa i són bons amics- i vam dir: i si ajudem els de la Fumera i ens posem una estona a fer entrepans?". Dit i fet, però entre la proposta, feta a mitja setmana, i diumenge, també van coincidir amb Diego Alías, un altre amic, i la proposta ja va agafar gruix. Alías, al seu torn, va convidar Martí Gozalbo, el seu cap de cuina a Josa de Cadí, a Ca l'Amador, i ja van fer un equip.
La presència dels cuiners no va passar desapercebuda i el bar de la Fumera va mostrar un dinamisme propi del seu nom: va treure fum. "Va ser un molt bon dia de servei", explica Albert Franch. De les 7 a les 11 de la nit va treballar, ell i els tres cuiners, com a col·laboració a la festa. Entrepans calents, amb salsa. Mentre Alcaraz i Franch es dedicaven a fer anar les planxes i a escalfar llom i hamburgueses, Alías i Gozalbo posaven salses al gust, algunes preparades hores abans a Josa de Cadí, una de beixamel de ceps i una altra de maionesa de tòfona. I a la plaça, el boca-orella va anar corrent i "vam fer molts més entrepans que el diumenge de l'any passat", explica Albert Franch. "Era divertit veure que la gent s'ho deia i ens feia broma sobre els entrepans.
Amb els altres cuiners "ens entenem molt bé" i ve de gust compartir aquesta estona, en una festa "autogestionada i de participació popular". "Va ser molt espontani", però "va donar caliu" a la festa, comenta Albert Franch. I acabat el servei, també es van poder asseure i "fer baixar" un parell de cerveses.
"De cara a l'any que ve hem dit que mirarem de fer alguna cosa una mica més especial, pensat amb una mica de temps", ha comentat Franch. Aquest any es tractava d'una col·laboració, de donar un cop de mà a "una festa que estimem i gaudim". El cuiner està orgullós de l'evolució de la festa de la Fumera que ell mateix va contribuir a crear fa un quart de segle.
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