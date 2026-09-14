Sallent tanca avui una Festa Major amb una alta participació i amb aniversari inclòs
L’afluència creixent de públic s’ha notat als concerts "de grups transversals” i als balls de cultura popular sota la nova coberta de la plaça en els 45 anys dels Gegants Reis
Sallent acomiadarà aquest vespre amb una cantada d’havaneres i el tradicional castell de focs quatre dies de Festa Major, una de les més participades dels últims anys i en què «ha anat tot rodat», explicava aquest dilluns l’alcalde de la població, Oriol Ribalta, a l’espera de la celebració dels darrers actes. La música d’orquestra i els concerts de nit, així com els balls populars del diumenge al migdia amb la convidada de Nans i coincidint amb els 45 anys dels Gegants Reis, han estat els principals reclams del programa.
La d’enguany haurà estat una festa «amb més afluència que en altres edicions, molt tranquil·la, i que ha arribat a tots els públics», destaca Ribalta. Més enllà d’incloure propostes de caràcter familiar que poguessin atreure tothom, a nivell musical s’ha fet una aposta també variada i amb grups de versions, pensant en una oferta «transversal i intergeneracional». L’actuació de la Coral Nova Harmonia, a la tarda, o el concert de Tomeu Penya, a la nit, «han portat més gent que mai el diumenge de Festa Major», apuntava Ribalta a tall d’exemple.
Ballades sota l’ombra
La cultura popular amb els balls tradicionals també van tenir una bona concurrència diumenge al migdia, primer amb la Convidada que es va fer per primer cop i que va comptar amb els Capgrossos de Sant Joan de Vilatorrada i els Nans de Menàrguens, i després amb la ballada de Nans i Gegants a la plaça Sant Antoni Maria Claret, que arribava amb algunes novetats. D’una banda, es commemoraven els 45 anys dels Gegants Reis, i de l’altra, es va recuperar el Ball Nou, que escenifiquen les poblacions que han estat ciutat gegantera, i que feia un temps que no es ballava a Sallent.
Entre el públic hi havia expectació per veure com seria l’entrada dels gegants a la plaça i com es desenvoluparien els balls sota la nova coberta que es va instal·lar fa tot just una setmana per fer ombra. Van ballar "sense problemes", assegura el president dels Gegants i Nans de Sallent, Miquel Gili, i davant d’un públic més nombrós de l’habitual, precisament «potser per l’efecte de l’ombra». En resposta a les crítiques que ha suscitat aquesta estructura entre alguns veïns, l’alcalde també defensava la iniciativa: «Fa que la gent no es dispersi tant i es quedi més estona» a la plaça aprofitant l’ombra. Diu que també ha estat una bona mesura per als balladors de sardanes, divendres al migdia, per la Diada.
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