Castellnou i zones de Santpedor sumen el tercer dia seguit sense connexió a Internet
L'avaria afecta diverses operadores i, de moment, no se sap quan es podrà restablir el servei
Una afectació a la xarxa manté per tercer dia consecutiu diversos veïns de Santpedor i Castellnou de Bages sense accés a Internet. Els problemes es van començar a notar diumenge al vespre, amb abonats que no tenen connexió o bé els funciona molt lentament, segons que han explicat fonts municipals de tots dos ajuntaments sense que, de moment, hagin pogut aclarir els motius de l'avaria ni quan és previst que es pugui restablir el servei. Fonts de Telefónica tampoc no han donat resposta a les peticions d'aquest diari.
L'Ajuntament de Santpedor ha emès un comunicat anunciant que l'avaria afecta diverses operadores en algunes zones del municipi, però no a tot arreu, i que s'està en contacte permanent amb la Direcció Direcció General d’Infraestructura de la Generalitat (TelcoCAT) i amb les operadores afectades per tal d'agilitzar la resolució de la incidència i poder recuperar la connexió tan aviat com sigui possible. L'alcalde, Agustí Comas, ha lamentat que davant de situacions com aquesta no es doni una resposta de quan hi ha previsions de restablir el servei, per les afectacions que té a nivell particular per als usuaris afectats, a banda dels comerços, o de qui vol fer teletreball, entre altres
A Castellnou l'afectació és total, segons que ha explicat l'alcalde, David Canyadó, que també ha lamentat els perjudicis que la situació està tenint per a les persones que no poden fer teletreball, i per al mateix Ajuntament, "que està parat" sense poder realitzar determinats tràmits per als quals caldria poder tenir connexió. Diu que aquest dimecres hi ha prevista una junta de Govern, que es podria haver de suspendre davant les dificultats de poder realitzar correctament la notificació als regidors pertinents.
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