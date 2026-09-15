Municipis de la Catalunya central s’il·luminaran de taronja per la seguretat dels pacients
Manresa, Sant Fruitós, Berga i Solsona se sumen el 17 de setembre a la campanya de l’ICS per prevenir errors en l’atenció sanitària
Regió7
L’Institut Català de la Salut (ICS) engega, juntament amb la Regió Sanitària Catalunya Central, una campanya amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients, que se celebra el 17 de setembre. La iniciativa, impulsada per la Gerència d’Atenció Primària i a la Comunitat de Catalunya Central, posa el focus en la identificació segura dels pacients com una mesura clau per prevenir errors en l’atenció sanitària.
Coincidint amb la jornada, els ajuntaments de Manresa, Sant Fruitós de Bages, Berga, Solsona i Manlleu se sumaran a la commemoració amb la il·luminació de color taronja —el color distintiu del Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients— de diferents edificis municipals i monuments. A Manresa, Sant Fruitós, Berga i Solsona, s’il·luminaran les cases consistorials el vespre del mateix dia 17, a partir de les 20 hores. En el cas de Manlleu, s’il·luminarà de taronja el pont de Can Molas.
La identificació dels pacients, clau per prevenir errors
En línia amb la campanya de l’Organització Mundial de la Salut, que enguany posa el focus en les persones amb malalties cròniques i en la seguretat al llarg de tot el continu assistencial, amb el lema “Atenció segura per a tota la vida”, l’ICS ha preparat diverses accions comunicatives, entre les quals destaca, per la seva transversalitat, la identificació activa dels pacients.
La correcta identificació ajuda a prevenir errors clínics, evitar confusions entre persones amb noms similars o homònims i implicar els pacients en la seva pròpia seguretat. Permet garantir que cada pacient rep l’atenció, les proves, els tractaments i les intervencions que li corresponen. Per reforçar aquesta pràctica, l’ICS ha elaborat per als professionals infografies que recorden la importància de revisar i verificar dades, com el nom i la data de naixement abans de fer qualsevol actuació sanitària. També ha elaborat infografies dirigides a la ciutadania per posar èmfasi en la seva identificació activa.
El 17 de setembre també es publicarà un nou episodi del pòdcast ICSPro, dedicat a la identificació segura dels pacients. Hi participaran Joaquim Pascual Cubí, infermer d’urgències del CUAP Manresa, i Sergio Aguilar López, facultatiu del Servei d’Anestesiologia de l’Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta. La tertúlia abordarà com una correcta identificació contribueix a prevenir errors i garantir una atenció segura, especialment en les persones amb malalties cròniques.
La campanya de l’ICS i la Regió Sanitària Catalunya Central també vol posar en valor que la seguretat dels pacients és una responsabilitat compartida. Professionals, pacients, famílies, organitzacions i comunitat tenen un paper actiu en la prevenció d’errors i en la construcció d’una atenció més segura. En aquest sentit, la implicació dels ajuntaments, com els de Manresa, Sant Fruitós de Bages, Berga, Solsona i Manlleu, que se sumen a la commemoració amb la il·luminació taronja d’espais municipals, contribueix a fer extensiu el compromís per una atenció clínica de qualitat.
Una de les principals amenaces de salut
El Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients se celebra cada 17 de setembre des de 2019, quan l’Assemblea Mundial de la Salut va establir aquesta jornada per conscienciar sobre la seguretat dels pacients i impulsar accions per prevenir els danys evitables en l’atenció sanitària.
L'edició de 2026 aborda una de les principals amenaces de salut que afecta milers de milions de persones i que suposa el 74% de les morts a escala mundial, és a dir, les malalties no transmissibles (MNT): són afectacions de llarga durada, com ara les malalties cardiovasculars, el càncer, la diabetis i les malalties respiratòries cròniques, que poden afectar persones de totes les edats i que sovint requereixen atenció sanitària contínua al llarg de la vida.
A escala mundial, un de cada deu pacients pateix algun dany durant l’atenció sanitària i es calcula que aproximadament la meitat d’aquests casos es podrien evitar. Les persones amb malalties no transmissibles són especialment vulnerables, ja que necessiten una atenció continuada i tenen una interacció freqüent amb els serveis de salut, fet que augmenta el risc de patir danys al llarg del temps. Aquest risc és encara més elevat en persones amb diverses malalties cròniques.
En aquest context, reforçar la seguretat al llarg de tot el procés assistencial és clau per garantir una atenció adequada a les necessitats de les persones amb malalties no transmissibles.
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