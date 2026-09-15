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Sant Joan pel Canvi presentarà diumenge el seu projecte i la candidatura d’Àngel Sáez a l’alcaldia

La nova formació municipalista de Sant Joan de Vilatorrada celebrarà el seu primer acte públic aquest 20 de setembre al Parc Llobet, on donarà a conèixer les bases del seu projecte per a Sant Joan de Vilatorrada

Àngel Sáez en la seva etapa com a regidor

Àngel Sáez en la seva etapa com a regidor / Arxiu | Ajuntament de Sant Joan

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Regió7

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Joan pel Canvi (SJxC) celebrarà aquest diumenge 20 de setembre al Parc Llobet l’acte de presentació pública de la formació i de la candidatura d’Àngel Sáez a l’alcaldia de Sant Joan de Vilatorrada de cara a les eleccions municipals de 2027.

L’acte suposarà la posada de llarg del nou projecte polític municipalista davant dels veïns i veïnes del municipi, després que la formació culminés el passat mes de juny el seu procés de constitució i ratifiqués Àngel Sáez com a candidat a l’alcaldia.

Durant la presentació, Sant Joan pel Canvi donarà a conèixer els motius que han portat a la creació de la nova formació i les principals línies sobre les quals vol construir una alternativa de govern per al municipi.

El projecte neix amb la voluntat d’oferir una alternativa independent, transversal i centrada exclusivament en Sant Joan de Vilatorrada, amb l’objectiu de recuperar l’ambició del municipi, millorar la gestió municipal i afrontar els reptes presents i futurs del poble des de la proximitat i l’escolta activa.

Segons el candidat a l’alcaldia, Àngel Sáez, aquest diumenge serà "el punt de partida públic d’un projecte que vol créixer escoltant i sumant persones. Volem construir un projecte obert a tothom qui comparteixi les ganes de millorar Sant Joan, vingui d’on vingui i pensi com pensi".

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L’acte tindrà lloc diumenge 20 de setembre a les dotze al Parc Llobet de Sant Joan de Vilatorrada i serà obert a tots els veïns i veïnes que vulguin conèixer de primera mà el nou projecte polític.

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