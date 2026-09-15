Sant Vicenç estrena amb èxit el seu bus urbà: «Aviat en caldrà un més gran»
El municipi inaugura el servei de transport després d’anys de reivindicació, amb les valoracions positives dels primers usuaris
El nou servei de bus urbà de Sant Vicenç de Castellet es va estrenar ahir. Ho va fer amb l’expectativa que mereix una reivindicació històrica dels habitants, sobretot del col·lectiu de la gent gran. Ahir, el petit bus híbrid, nou de trinca, que cobreix aquesta línia, la 770, va omplir-se principalment de curiosos que volien saber quins carrers recorria i en quines parades el podrien agafar.
Els primers usuaris es mostraven més que satisfets de poder utilitzar aquest servei. El Joan, que el provava i aprofitava per anar al supermercat, assegurava que «és molt interessant. Especialment per la gent que no té mitjans per desplaçar-se, i també la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda». «Sembla que no, però les distàncies són grans. I més quan fa calor. Jo trobo que ha sigut una gran feina». Apuntava que ha sigut una iniciativa de l’Ajuntament, ja que, per llei, no tenen l’obligació de posar transport urbà fins que el municipi arribi als 50.000 habitants. Sant Vicenç en té cinc vegades menys.
També assegurava que «el trajecte a peu es fa llarg, i si és amb les bosses del supermercat i amb la calor que fa, encara més». Ell té cotxe, però tenir l'opció d’utilitzar el bus fa canviar la seva manera de moure’s. «Sí que fas una mica de volta, però és normal, té les seves parades». «Estem parlant de deu o quinze minuts. Els jubilats, com jo, no ens ve d’això». Detalla que «és sobretot per la comoditat».
La Conxita va agafar-lo per donar la volta sencera i poder saber quines parades feia. «Jo soc de transport públic, no he tingut ni carnet ni cotxe», explica. «Visc a una punta del poble i ho agraeixo. Ja fa molt temps que se’n parlava».
Recordava que, durant un temps, es va impulsar un servei de taxi a domicili que no va acabar de quallar, però que va servir de precedent per l’actual línia de bus. «A mi m’anava molt bé. La gent no el va acabar d’utilitzar, perquè havien d’avisar el dia abans, però crec que va ser una cosa molt bona. Jo l’utilitzava gairebé cada dia». «Ara faré servir el bus urbà. Trobo que va molt bé per la gent gran, per la gent jove... Per tothom».
Explica que «gasta menys benzina. És veritat que has d’anar amb uns horaris i a un temps adequat, per no fer tard, però si t’organitzes va perfecte». La seva experiència al transport públic també li diu que «no entenc les persones que no agafen les targetes [de deu viatges, o abonaments] i paga cada dia un bitllet individual». Assegura que s’hi troba al bus que va a Manresa. «És un estalvi enorme. No ho he entès mai. Pugen nanos que venen de l’institut i paguen dos euros, quan amb els bitllets de deu viatges ho tenen a meitat de preu».
Com molts dels viatgers, ahir la Conxita aprofitava per descobrir per on passa el nou bus. «Vull veure per on passa, per saber si em surt a compte agafar-lo en funció d’on vagi». Relata que «hi ha carrers que no sabia on eren. I avui m’he organitzat, pujo i faig tota la ruta».
A la plaça del Pi, puja un grup de dones grans que venen a veure la ruta. Això fa que el bus quedi, pràcticament, al límit de la seva capacitat. Una usuària prediu que «els divendres [dia de mercat al municipi] no hi cabrem, tothom amb el seu carret». Ahir, la màquina per validar els bitllets de cartó no funcionava, de manera que moltes persones van haver de passar sense pagar. «Avui no fareu gaire negoci», bromejava una altra de les usuàries.
A mesura que passa l’estona, els usuaris van observant on són les diverses parades. En general, la valoració dels usuaris és completament positiva. Quan s’arriba al barri de la Balconada, després d’una pujada llarga, més d’un assegura que «molt millor amb el bus que no pas anant a peu». També assenyalen les parades que els poden ser de més utilitat: la del costat del CAP, la més propera a la zona esportiva, o les que fan transbordament amb les línies de bus i de tren.
Qüestió de temps
Els usuaris pioners són optimistes amb l’èxit de la iniciativa. «Crec que funcionarà molt bé», expliquen. «S’acabarà quedant petit, i aviat farà falta un bus més gran».
En un moment que el bus està aturat en una parada, li demanem al conductor com ha vist els primers viatges del matí. «Avui és complicat jutjar l’èxit, perquè la gent puja per veure la volta sencera», explica. «Això es veurà a mesura que passin els dies i la gent ho conegui», afegeix.
Els usuaris també hi estan d’acord. «Quan la gent vegi com de pràctic és, l’agafaran», expliquen. «És important que la gent el faci servir, perquè això val molts diners, a l’Ajuntament». Creuen que molta gent no és conscient que s’ha fet aquest projecte o bé no saben horaris i ruta, i que quan la gent s’acostumi a veure’l segurament s’utilitzarà molt més.
Les tardes i els preus
El nou servei ha tingut una bona rebuda, indubtablement. Però també hi ha qui voldria alguna cosa més. Un usuari explica que, a ell, li seria molt més útil a la tarda que al matí, però el servei s’acaba a dos quarts de tres i fa que hagi de seguir anant a peu quan ha de moure’s pel poble. «També hi ha vida a la tarda. Crec que haurien de poder-ho allargar, perquè llavors han de pujar i baixar a peu». «Això, suposo que a partir de les necessitats ho aniran adaptant, perquè seria molt positiu que n’hi hagués tot el dia», afegeix.
Per altra banda, alguns altres usuaris creuen que el preu dels bitllets individuals també dificulten que la gent agafi el bus. «Es podria fer un abonament» proposen, «que només servís per a aquest bus, nosaltres paguem una quantitat i aleshores podem fer-lo servir durant un temps tant com vulguem». Com la queixa dels horaris, també expressen que ara, la prioritat és utilitzar el servei, i que a mesura que s’avanci i hi hagi més usuaris, confien que es podran resoldre aquests assumptes.
La ruta és circular, així que, un cop feta la volta sencera, la majoria dels curiosos de la jornada inaugural tornen a baixar allà on han pujat. Alguns usuaris es van acomiadar del conductor dient «fins demà» o «fins aviat». I és que ahir era el primer cop, però, probablement, no serà l’últim.
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