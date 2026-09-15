El surienc Miquel Esquius passa el relleu de comissari en cap dels Mossos a Sílvia Catà
Esquius es jubila després de 40 anys al cos i deixa pas a la primera dona que dirigirà la policia catalana
El relleu oficial de Miquel Esquius com a comissari en cap dels Mossos d'Esquadra ha arribat aquest dimarts. Tal com va anunciar la consellera d'Interior, Núria Parlon, la setmana passada, el surienc es jubila i cedeix la plaça de comissari en cap dels Mossos d'Esquadra a Sílvia Catà, fins ara comissària de la Regió Policial de Girona, i que es converteix així en la primera dona que dirigeix el cos.
El traspàs s'ha escenificat aquest matí amb una conversa informal entre tots dos a les instal·lacions del Complex Central Egara, situat a Sabadell.
Miquel Esquius i Miquel, surienc, és diplomat en ciències religioses i té un postgrau de gestió de la mobilitat. Va ingressar a la policia catalana com a vigilant del Palau de la Generalitat, el 1986, en la segona promoció del cos en democràcia i la primera de la unitat de trànsit. L'agost del 2024, quan Parlon va assumir la conselleria d’Interior, el va designar, per segon cop, cap del cos en substitució d'Eduard Sallent. Ho havia estat anteriorment entre 2018 i 2019. Aquest és el primer relleu natural, per jubilació, al capdavant dels Mossos d'Esquadra.
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