Vuit hores de música electrònica a Sant Joan de Vilatorrada amb una nova edició de l’Elektrobrunch
La festa se celebrarà aquest dissabte, 19 de setembre, al pati de l’Escola de Música, de les quatre de la tarda fins a la mitjanit, amb food trucks i servei de barra
La música electrònica serà la protagonista aquest dissabte, 19 de setembre, a Sant Joan de Vilatorrada amb una nova edició de l’Elektrobrunch, una proposta que combinarà música, ambient festiu i bon menjar en una jornada pensada per gaudir amb amics. L’esdeveniment se celebrarà al pati de l’Escola de Música del municipi bagenc i s’allargarà de les quatre de la tarda fins a les dotze de la nit, amb vuit hores de música i festa.
Amb el lema "Molta música, molt bon rotllo!", l’Elektrobrunch es presenta com una cita adreçada tant als amants de la música electrònica com a tothom que vulgui gaudir d’una tarda-vespre festiva a Sant Joan de Vilatorrada. Durant la jornada, els assistents disposaran de food trucks i servei de barra.
L’esdeveniment és organitzat per AMV Music Group, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
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