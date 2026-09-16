El Centre Excursionista del Bages enceta el curs amb una sortida a l’estació del Port del Comte
La jornada va cloure amb un dinar de germanor
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Regió7
Manresa
El Centre Excursionista Comarca de Bages ha començat una nova temporada d’activitats, coincidint amb l’inici de curs, amb una excursió a l’estació d’esquí del Port del Comte. El grup va començar l’excursió des de l’estació d’esquí nòrdic de Tuixent La Vansa per arribar fins al Mirador i Tossal de l’Estivella i, posteriorment, continuar cap a la Tossa Pelada i el Pedró del Quatre Batlles. Un cop recorreguda tota la carena, el grup va baixar cap a l’estació del Port del Comte i van cloure la jornada amb un dinar de germanor.
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