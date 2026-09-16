Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Premis Regió7Michael J. FoxBurca a LleidaDonanemabChampions al Camp NouMediaMarktKids&Us Manresa
instagramlinkedin

El Centre Excursionista del Bages enceta el curs amb una sortida a l’estació del Port del Comte

La jornada va cloure amb un dinar de germanor

El Centre Excursionista del Bages enceta el curs amb una sortida a l’estació del Port del Comte

El Centre Excursionista del Bages enceta el curs amb una sortida a l’estació del Port del Comte / CECB

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

El Centre Excursionista Comarca de Bages ha començat una nova temporada d’activitats, coincidint amb l’inici de curs, amb una excursió a l’estació d’esquí del Port del Comte. El grup va començar l’excursió des de l’estació d’esquí nòrdic de Tuixent La Vansa per arribar fins al Mirador i Tossal de l’Estivella i, posteriorment, continuar cap a la Tossa Pelada i el Pedró del Quatre Batlles. Un cop recorreguda tota la carena, el grup va baixar cap a l’estació del Port del Comte i van cloure la jornada amb un dinar de germanor.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
  2. Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
  3. La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
  4. No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
  5. Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
  6. Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
  7. Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
  8. Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta

El Centre Excursionista del Bages enceta el curs amb una sortida a l’estació del Port del Comte

El Centre Excursionista del Bages enceta el curs amb una sortida a l’estació del Port del Comte

Súria celebra l’Onze de Setembre amb la hissada de la Senyera a la Torre i una actuació musical

Súria celebra l’Onze de Setembre amb la hissada de la Senyera a la Torre i una actuació musical

El nou repte de les pimes: D'experimentar amb la IA a transformar el negoci

El nou repte de les pimes: D'experimentar amb la IA a transformar el negoci

Un estudi dona claus perquè Manresa no sigui un forn en les onades de calor

Un estudi dona claus perquè Manresa no sigui un forn en les onades de calor

La Diputació de Barcelona dotarà l'estiu que ve de dispositius antiincendis per la sega totes les comarques de la província

La Diputació de Barcelona dotarà l'estiu que ve de dispositius antiincendis per la sega totes les comarques de la província

Navàs celebra el passat en la primera edició de l'Escorça, unes jornades de memòria històrica

Navàs celebra el passat en la primera edició de l'Escorça, unes jornades de memòria històrica

Sallent ja treballa en l’adequació d’una nova plaça en forma d’amfiteatre

Sallent ja treballa en l’adequació d’una nova plaça en forma d’amfiteatre

L’Adreçador del 16 de setembre del 2026, per Galdric Sala

L’Adreçador del 16 de setembre del 2026, per Galdric Sala
Tracking Pixel Contents