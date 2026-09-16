La Diputació de Barcelona dotarà l'estiu que ve de dispositius antiincendis per la sega totes les comarques de la província
La prova pilot feta al Bages i al Moianès es considera satisfactòria amb la reducció de conats d'incendi que han patit les tasques agrícoles d'enguany
Valoració satisfactòria de la prova pilot que s'ha fet aquest estiu per part de la Diputació de Barcelona i la Federació d'ADF Bages-Moianès, que van proporcionar kits antiincendis a pagesos perquè poguessin apagar els focs des del minut 0 quan s'origina a causa de les tasques de la sega.
En la valoració del Pla d'informació i vigilància contra els incendis forestals que aquest matí ha presentat la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, ha destacat que "encara no tenim les dades definitives, però el que sí que veiem és que el comportament d'inicis d'estiu en què gran part dels incendis, el 30%, són fruit del treball agrícola, ara es redueixen d'una forma substancial quan incorporem equips d'aquestes característiques". Per això, "tot i que ho hem d'acabar d'analitzar, sembla positiva la inversió, i a les 11 comarques que tenim a la província on es fa la sega, fins i tot al Barcelonès, es pugui introduir aquesta experiència pilot".
La inversió feta per a aquesta prova pilot, a les comarques del Bages i el Moianès, ha estat de 24.000 euros, i ha consistit a dotar la maquinària de sega de dipòsits d’aigua acoblables a les màquines segadores i d'uns botons d'avís que serveixen per alertar amb un sol clic als serveis d'emergències en cas que es doni una incidència. S'ha treballat amb dos d'aquests equips, que els pagesos "s'han pogut passar dels uns als altres".
Per a Fàbrega, a vegades "sembla que criminalitzem el pagès. I no, al contrari, ell està fent la tasca que li pertoca fer i que la fa molt ben feta. Però amb temperatures molt altes, les màquines poden provocar, en contacte amb el cereal, un incendi" Per això, és important poder tenir "un sistema de detecció ràpida, que pugui informar al segon, amb un mecanisme tecnològic, a Bombers, Agents Rurals i ADF", i a la vegada que el propi pagès pugui "disposar d'una cisterna de 400 litres per ell mateix, quan detecta el foc, pugui extingir-lo abans que s'estengui". Malgrat que no està completament decidit, la Diputació podria dotar de dos d'aquests dispositius les comarques on es sega de cara a l'estiu vinent.
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