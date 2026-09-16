Els Mossos d'Esquadra han comissat 100 armes blanques al Bages i al Moianès en tot el que portem d’any 2026
Tant les patrulles dels Mossos com les de la Guàrdia Urbana es doten de detectors de metall per a facilitar els escorcolls i trobar navalles
El nombre d’armes blanques comissades a les comarques del Bages i el Moianès ha augmentat lleugerament aquest any en relació amb l’any anterior. En els primers 8 mesos de 2026, els Mossos han retirat de la circulació 93 navalles i ganivets il·legals al Bages i 7 al Moianès.
El 2025 aquesta xifra va ser de 89 al Bages i 2 al Moianès, 91 en total, el què representa que enguany s’ha retirat un 9,89 % més armes blanques que l'any passat. A tot Catalunya, l’any passat es van requisar 5.138 armes blanques, segons la resposta feta pel Govern a una pregunta parlamentària formulada pel diputat Alberto Villagrasa Gil, del PPC, sobre el nombre d'armes blanques requisades pels Mossos entre 2020 i 2025. Els 4 primers anys d’aquesta dècada, la xifra voltava els 3.000 o 3.500 comisos, per passar a superar els 5.000 arran de l’entrada del pla daga.
La majoria d’aquestes armes blanques han estat requisades en el transcurs d’intervencions en el marc del Pla Daga, activat el setembre de 2024 per prevenir la tinença d'elements d'aquest tipus. A banda d’això, les navalles s'intervenen en agressions entre persones o en robatoris amb violència.
Detectors de metalls portàtils
Tots els cotxes patrulla de Mossos d’Esquadra a la Regió Policial Central estan dotats de detectors de metall portàtils. Aquest estiu s’ha ampliat el desplegament a les comissaries de Catalunya per facilitar la detecció d'armes blanques i altres objectes metàl·lics ocults durant els escorcolls policials. Segons han explicat fonts del cos, els dispositius s'utilitzen en patrullatges, controls policials i filtres d'accés a grans esdeveniments i permeten fer escorcolls "menys invasius". Tot i que la mesura coincideix amb el repunt de fets violents dels darrers mesos, alguns dels quals comesos amb armes blanques, els Mossos han afirmat que ja estava prevista des de feia temps i que s'emmarca en el Pla Daga, per reduir l'ús d'aquestes armes a l'espai públic. Segons l’Ajuntament de Manresa, les patrulles de la Guàrdia Urbana també disposen d’aquest aparell.
Els nous aparells permeten detectar navalles, punxons, punys americans o altres elements metàl·lics que una persona pugui portar amagats entre la roba sense necessitat de fer intervencions físiques més exhaustives. Aquesta eina també pot ser útil per localitzar objectes metàl·lics abandonats en espais públics, com zones de vegetació o parcs, on algunes persones poden deixar armes o altres elements abans de ser identificades pels agents.
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