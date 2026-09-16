L’ACA impulsa el sanejament de Fusteret, a Súria, amb una inversió de més de 400.000 euros
A través d'un conveni, s'ha acordat que l’Agència Catalana de l'Aigua aportarà el finançament, mentre que la Mancomunitat del Bages i Moianès per l’Aigua executarà les obres
La infraestructura, inclosa en la planificació hidrològica vigent, permetrà completar el sanejament d’aquest àmbit del municipi de Súria i contribuirà a la millora de la qualitat del medi hídric
Regió7
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Mancomunitat del Bages i Moianès per l’Aigua (MBMA) han formalitzat un conveni de col·laboració per impulsar el sanejament i la depuració del nucli del Fusteret, al terme municipal de Súria. El projecte constructiu ha estat validat per l’Agència, que també ha aprovat el procés d’execució de les obres.
L’import màxim que aportarà l’ACA serà de 411.748,21 euros. D’aquest total, 400.248,21 euros es destinaran a l’execució de les obres i 11.500 euros, a les despeses indirectes associades als treballs. La distribució prevista del finançament és de 85.787,31 euros durant aquest 2026 i de 325.960,90 euros al llarg de l’any vinent.
L’actuació s’emmarca en la planificació del sanejament impulsada per la Generalitat per garantir el tractament adequat de les aigües residuals i avançar en la millora de l’estat ecològic dels cursos fluvials, d’acord amb el Programa de gestió del sistema de sanejament de Catalunya (PGSAC) 2022-2027. Un cop executada i validada tècnicament, la infraestructura s’incorporarà al sistema públic de sanejament en alta.
El conveni estableix que la Mancomunitat del Bages i Moianès per l’Aigua serà l’encarregada d’executar les obres i de gestionar tots els tràmits necessaris per fer possible l’actuació. Això inclou l’obtenció dels terrenys, els permisos i les autoritzacions requerides, com les actuacions necessàries per restituir qualsevol servei o infraestructura que es pugui veure afectat durant els treballs. Un cop finalitzada l’actuació, la Mancomunitat n’assumirà la titularitat.
Millora de la qualitat de l’aigua
L'acord permetrà iniciar les actuacions necessàries perquè el nucli del Fusteret, al terme municipal de Súria, disposi d’una infraestructura adequada per al tractament de les seves aigües residuals. D’aquesta manera, es contribuirà a la protecció del medi receptor i al compliment dels objectius ambientals establerts en la planificació hidrològica.
Actualment, hi ha 578 depuradores en servei a Catalunya, que tracten les aigües residuals generades pel 97,5% de la població. Pel que fa al Bages, la comarca disposa de 22 depuradores en servei, que garanteixen el sanejament de prop del 98% de la seva població.
El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat, i la participació dels ens gestors és clau per assolir els objectius de sanejament i garantir la correcta gestió de les aigües residuals.
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