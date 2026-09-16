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Sallent ja treballa en l’adequació d’una nova plaça en forma d’amfiteatre

És un cèntric espai al carrer del Molí, prop de l’Ajuntament, que va passar a ser municipal després d’una permuta amb l’Incasòl

Els operaris ja treballen en les obres de la futura plaça

Els operaris ja treballen en les obres de la futura plaça / Oscar Bayona

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Jordi Escudé

Jordi Escudé

Sallent

Sallent disposarà aquesta tardor d’un nou espai públic, de lleure i descans al mig del poble. L’Ajuntament ha iniciat les obres d’adequació d’una petita plaça que tindrà forma d’un amfiteatre en un solar fins ara buit i en desús situat al carrer del Molí, i molt proper a l’Ajuntament i a l’Escola Municipal de Música.

Es tracta d’una parcel·la triangular ubicada a la part baixa del carrer, en confluència amb el carrer Torres Amat i una esplanada que serveix d’aparcament a tocar de riu. Té un pendent força acusat, que el projecte preveu salvar amb unes graderies a l’estil d’un amfiteatre. També hi haurà una part arbrada i una zona d’ombra que proporcionarà un ampli tendal.

Les obres, que ja han començat, estan pressupostades amb un import de gairebé 325.000 euros, i és previst que s’acabin a final de setembre, apunta l’alcalde, Oriol Ribalta, i recorda que es va optar per l’alternativa de la plaça, i no per una edificació, amb la idea d’esponjar el nucli antic amb més espais oberts.

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De fet, ja fa un temps que l’Ajuntament va començar a treballar en el projecte d’aquesta plaça, després que va passar a ser un espai municipal a partir d’una permuta. Inicialment, aquesta parcel·la era propietat de l’Incasòl, però la va cedir a l’Ajuntament a canvi del sector del carrer Verge del Pilar (on hi havia hagut l’envelat), que el consistori va oferir a la Generalitat com a espai de parcel·les per a la construcció dels habitatges per als veïns que encara queden al barri de l’Estació.

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