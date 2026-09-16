Sant Fruitós de Bages obre la convocatòria de beques per a joves esportistes no professionals del municipi
Aquesta línia d’ajuts contribueix a sufragar part de les despeses d'entrenament, competició i perfeccionament tècnic durant l'any 2026
Regió7
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert una nova convocatòria de beques adreçada a esportistes no professionals del municipi amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva de competició i donar suport als joves que desenvolupen la seva activitat fora de la població.
Aquests ajuts estan destinats a infants i joves d'entre 6 i 18 anys que practiquin un esport de competició federat en un club de fora del municipi, sempre que aquesta disciplina esportiva no es pugui practicar a Sant Fruitós de Bages.
Les beques tenen com a finalitat contribuir a consolidar la progressió esportiva dels beneficiaris, ajudant a sufragar part de les despeses derivades dels entrenaments, les competicions i el perfeccionament tècnic durant l'any 2026.
Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al pròxim 4 d’octubre, de manera presencial a l’Àrea d’Atenció a la Ciutadania (c. Padró 72-74) o bé telemàticament a: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/catalog/t/0bbbf89e-02fa-45bd-ae38-e9b8abfa35c0
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