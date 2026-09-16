Súria celebra l’Onze de Setembre amb la hissada de la Senyera a la Torre i una actuació musical
La celebració de la Diada Nacional va tenir com a pròleg l’actuació del grup polonès Przygoda
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Regió7
Manresa
Súria va celebrar l’Onze de Setembre amb la tradicional hissada de la Senyera al turó de la Torre, amb la participació de diferents entitats de la vila. La celebració de la Diada Nacional va tenir com a pròleg l’actuació del grup polonès Przygoda a la plaça Major del Poble Vell, dins de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya.
Les persones participants en l’acte central de l’Onze de Setembre van arribar a la Torre a peu, corrent o en bicicleta, amb sortida des de la plaça de Sant Joan i l’Estació d’Autobusos.
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