L’Ajuntament d’Esparreguera ha participat en la primera fase de selecció per escollir quins dels 13 projectes de recuperació de la Colònia Sedó que s’han presentat a l’Europan, un concurs d’idees urbanes i arquitectòniques d’àmbit europeu, passen a la final. La Colònia Sedó és, a proposta de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), un dels 40 emplaçaments d’arreu del continent que s’han escollit per participar en aquesta 16a edició del certamen, que és biennal i convoca arquitectes menors de 40 anys a dissenyar projectes urbanístics per als diferents indrets proposats.

La setmana passada, a Barcelona, es va fer una primera selecció de les propostes presentades per a municipis i ciutats de l’Estat espanyol i al novembre tindrà lloc, a Sant Sebastià, la final europea del concurs. Tot i que els projectes són integrals, el premi només atorga finançament per a la redacció del projecte executiu d’una actuació concreta, que en el cas de la colònia serà la rehabilitació i recuperació de l’edifici de la Fonda per donar-li ús residencial.

El concurs s’organitza per categories i la Colònia Sedó s’inclou en la que porta per títol «Reinventant la ruralitat i el patrimoni productiu», on participen quatre municipis més, de França, Bèlgica, Dinamarca i l’Estat espanyol. L’emplaçament ha rebut un total de 13 projectes de diferents equips d’arquitectes, que han proposat un projecte de rehabilitació de la zona residencial de la colònia, així com de l’antic edifici de la Fonda per donar-li un ús residencial i, en general, un pla de desenvolupament per a tot el conjunt.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha assegurat que «l’interès de l’Ajuntament en la Colònia Sedó és global, volem recuperar la zona residencial, què és el que també vol l’Incasòl, però també la part industrial, arquitectònica i patrimonial del recinte». En aquest sentit, ha apuntat que participar en el Concurs Europan «és una oportunitat, que no tenen tots els municipis, de reivindicar i recuperar una zona del poble, i encara més en un moment en què es mouen moltes coses, perquè des de la Diputació també estan buscant fons europeus per finançar el projecte de vies blaves que ha de recuperar els camins de la llera del riu i que també preveu la recuperació de la palanca de la Colònia Sedó».

Malgrat que tots els projectes proposen una idea global de recuperació de la colònia, per vincular la part industrial i la residencial i connectar el barri amb el nucli del poble, la proposta guanyadora obtindrà finançament només per redactar el projecte executiu per rehabilitar la Fonda i convertir-la en sis habitatges d’ús residencial.