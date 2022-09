Aquest dissabte s'inaugura el parc central del nou barri de la Sínia a Martorell

L’Ajuntament de Martorell inaugura aquest dissabte el Parc Central del nou barri de la Sínia amb una gran festa i el concert de la reconeguda cantant India Martínez. El parc central és un gran espai públic de 20.000 m2 amb zones de jocs infantils, espais verds i zones per a vianants, que uneix els barris més poblats de Martorell. S’ha creat justament en un indret on s’estan construint edificis amb 1.100 habitatges. L’urbanisme d’aquesta nova àrea de creixement residencial contempla places i zones verdes, un nou eix comercial, zona d’oficines i serveis i una àrea d’equipaments públics. La inauguració del parc central serà, alhora, el moment inical del barri de la Sínia.

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, destaca la importància de comptar amb una bona planificació dels espais urbans. «Martorell ha crescut d’una forma molt gradual, però cada vegada que ho ha fet ha estat amb els criteris urbanístics de l’època, aconseguint barris on hi ha una gran qualitat de vida; el barri de la Sínia és un pas més en aquesta direcció: l’important no és créixer, sinó créixer bé», ha afirmat.

Xavier Fonollosa també destaca l’abast del nou Parc Central de la Sínia, que tindrà la funció de ser un gran espai verd tant per al nou barri de la Sínia com per als barris del voltant. En aquesta sentita ha dit que «es tracta del Parc Central dels barris nous de Martorell on hi ha més densitat urbana (com Torrent de Llops, les Bòbiles i Can Cases) i que, fins ara, no tenien un espai com aquest; a partir d’ara tindrem un gran pulmó verd al mig d’aquests barris, amb més de 500 arbres. Aquest nou parc que crearà una àrea de centralitat nova a Martorell».

La festa d’inauguració serà a partir de les 18.30 h i comptarà amb animació familiar, tallers, espectacles infantils, cultura popular (capgrossos, gegants, bastoners...) i moltes sorpreses. L’acte inaugural tindrà lloc a partir de les 20.00 h a càrrec de l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i l’equip de govern, en el qual després dels parlaments es farà la tradicional descoberta de la placa inaugural i l’obertura del gran joc infantil ubicat a l’entrada del parc.

Al vespre, a partir de les 22.30 h hi ha previst el concert d‘India Martínez per celebrar amb tots els veïns aquesta gran inauguració. Per cloure la nit, després del concert hi haurà música de DJ.

Aquesta festa d’inauguració compta amb el suport de diferents empreses que han volgut col·laborar amb l’Ajuntament per celebrar la inauguració del Parc Central de La Sínia.