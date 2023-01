L'enderroc de l’antic edifici de la Policia Local d'Olesa de Montserrat, al carrer d’Anselm Clavé, afronta la recta final. Les obres es van aturar durant les festes de Nadal i en els darrers dies s'han reprès. Completats els enderrocs manuals, els treballs finals són més ràpids. Un cop l'enderroc estigui enllestit i s'hagi retirat tota la runa, l'Ajuntament hi farà una primera intervenció de condicionament que permetrà obrir l'espai per a l'ús públic, principalment com a zona d'estada i passeig, tot i que també s'hi crearà una petita bossa d'aparcament gratuït. Serà, però, una intervenció que es preveu provisional, perquè després s'obrirà un procés participatiu per a que sigui la ciutadania qui decideixi com ha de ser l'espai, de la mateixa manera que s'ha fet amb la nova zona verda de l'Eixample, segons han explicat fonts municipals.

L'alcalde Miquel Riera ha destacat la centralitat de l'espai i la seva relació amb altres equipaments propers. Ha recordat, en aquest sentit, que el condicionament d'aquest sector inclou l'espai que ocupa l'edifici, la parcel·la que feia d’aparcament, el solar annex del dipòsit de vehicles i el pati que hi ha darrera de la Biblioteca Santa Oliva i la Casa de Cultura. De fet, aquest darrer solar s'inclou al projecte d’ampliació de la biblioteca. Amb aquesta actuació es pretén millorar uns espais que actualment estan sense urbanitzar, alguns fins i tot en estat d’abandó, per tal que tinguin les condicions de salubritat i confort adients per fer-los aptes per al gaudi i el lleure. També permetrà millorar l'accés al parc pel carrer d’Anselm Clavé, on ara entren vianants i també vehicles que accedeixen al pati de la Casa de Cultura. Després serà únicament per a vianants. Segons ha explicat l'alcalde, tot aquest nou espai de lleure "acabarà connectant amb la passarel·la que baixa fins a la zona de l'skate parc, on hi ha una antiga masia, “Cal Tarrida”, que queda just darrere de l'antic magatzem de vehicles -i que ara queda amagada- i que també és previst rehabilitar-la.