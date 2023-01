Desirée Gómez, que ocupava el número 14 de la llista electoral de l’any 2019, s’ha convertit aquest dimecres en la nova regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Esparreguera. Substitueix a Miguel Bajo, que va renunciar al càrrec fa unes setmanes per motius personals i laborals.

La nova regidora té 35 anys, és tècnica d’esports i viu a la zona de la Passió, segons han explicat fonts municipals. Tindrà poc temps per adaptar-se al nou lloc i per desenvolupar noves polítiques perquè les eleccions municipals estan previstes per al proper mes de maig, però assegura que se sent "il·lusionada per poder contribuir a millorar Esparreguera des de la cartera de Promoció Econòmica". En aquest mesos, el govern ha explicat que Gómez posarà l’accent en la dinamització comercial i la subvenció pel foment de les contractacions que s’està treballant i que s’aprovarà pròximament.

Per la seva banda, l’alcalde Eduard Rivas ha agraït al regidor Bajo la feina feta durant aquest temps i s’ha mostrat molt satisfet per la incorporació de Gómez a l’equip de govern.