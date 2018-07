Jordi Trias és escollit jugador més valuós de la LEB Or per tercer cop

El jugador del Bàsquet Manresa durant la darrera temporada Jordi Trias ha estat escollit aquest divendres com a jugador més valuós de la temporada a la lliga LEB Or. És la tercera vegada que el gironí obté aquest guardó, que ja havia guanyat la temporada passada vestint la camiseta del Barça B. Amb anterioritat, també ho havia estat formant part del River Andorra, quan el club del principat va aconseguir l'ascens a la lliga Endesa, la temporada 2013-14.

A més de Trias, completen en quintet de la temporada tres jugadors de l'Araberri, els nord-americans Aron Wintering, Johnny Dee i Kedar Evans i el pivot del Barça B Volodymir Herun. El tècnic de l'any és el del Cafés Candelas Breogán, Natxo Lezkano.

En aquesta decisió han pesat més les dades numèriques que no pas la importància per aconseguir objectius. Ni l'Araberri, ni el Barça B, per exemple, no van arribar ni als play-off. En les declaracions posteriors, Trias no ha aclarit si seguirà jugant o no. «Aquests dies ens hem dedicat a celebrar la fita aconseguida en una de les millors nits de la meva vida esportiva».